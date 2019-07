Game of Thrones 8: Conleth Hill conferma il piano segreto di Varys

Game of Thrones si è concluso lo scorso 19 maggio con una stagione finale che ha visto molti personaggi andare incontro a un destino inaspettato. Conleth Hill, attore britannico interprete dell'astuto lord Varys, ha confermato definitivamente il piano segreto con cui voleva contrastare Daenerys Targaryen.

Le dichiarazioni di Hill arrivano direttamente da San Diego, luogo dove ogni anno si svolge il celebre Comic-Con, e confermano una teoria mai confermata ma che agli occhi tutti era abbastanza evidente: Varys stava complottando per uccidere la madre dei draghi.

La sequenze emblematiche che mostrano chiaramente l'intento di Varys sono inizialmente il discorso con Tyrion all'interno del quarto episodio intitolato Gli ultimi Stark, e, successivamente all'inizio dell'episodio Le campane quando lo vediamo impegnato a scrivere delle misteriose lettere e parlare con una giovane serva a cui ha commissionato il compito di avvelenare Daenerys.

Queste sono state le sue parole:

"Si, quando nasce un Targaryen la moneta può cadere da un lato o dall'altro. Danerys è iniziata a impazzire verso la fine. Varys sapeva da tempo che sarebbe morto. Quello che in passato gli disse lo stregone probabilmente corrisponde a ciò che gli ha detto Dany quando sta per bruciarlo vivo. Tutto ciò era dunque inevitabile perché sapeva anche Jon Snow o Tyrion non avrebbero mai fatto qualcosa contro di lei perché ne erano innamorati."

Per gli appassionati della serie farà piacere sapere che sono attualmente in corso i lavori per la produzione dello spin-off intitolato provvisoriamente Bloodmoon, mentre per i fan che aspettano novità dal Comic-Con ricordiamo che i due showrunner non saranno a San Diego.