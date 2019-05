Game of Thrones 8: cosa sappiamo sulla Compagnia Dorata, i mercenari al servizio di Cersei

All'inizio dell'ottava stagione di Game of Thrones abbiamo visto una new entry nelle forze in gioco per la contesa al trono: la Compagnia Dorata, un esercito di spietati mercenari che combatterà al servizio di Cersei nella battaglia di Approdo del Re nella 8x05. Conosciamo meglio questi personaggi.

La Compagnia Dorata non è un semplice esercito di spade in vendita, ma è la più famosa compagnia mercenaria nell'universo di Game of Thrones. È composta da nobili e cavalieri di Westeros che lasciarono il continente occidentale in occasione della Ribellione dei Blackfyre, un conflitto civile che avvenne durante la reggenza dei Targaryen - per la precisione, sotto il dominio di Re Aegon IV. Il sovrano, infatti, decise di legittimare tutti i suoi figli bastardi, dando inizio ad una disputa per la legittimazione dinastica.

Tra le principali famiglie esiliate in seguito a questo conflitto ci furono proprio gli Strickland, il cui ultimo discendente (Harry) guida la Compagnia Dorata ed è il capitano comparso nel primo episodio di Game of Thrones 8. Harry Strickland compare anche nei romanzi di Martin, Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, per la precisione nel quinto libro, A Dance With Dragons. Il suo ruolo, però, è ben diverso: egli viene infatti assoldato da un Targaryen, e non da un Lannister.

Il personaggio in questione, che non è mai comparso nella serie TV di HBO, porta il nome di Griff il Giovane, che sostiene di essere Aegon Targaryen, ovvero il figlio di Rhaegar Targaryen ed Elia Martell (a differenza, invece, di Jon, che pure si chiama Aegon, ma è figlio di Lyanna). Strickland viene quindi assoldato dal ragazzo per invadere Westeros, e non proteggerla dall'invasione di Dany, come invece avverrà nel prossimo episodio in TV.

Quale pensate che sarà il suo ruolo nell'episodio 8x05?