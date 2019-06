Game of Thrones 8: i creatori di Rick e Morty difendono l'ultima stagione

L'ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones, la serie TV fantasy tratta dall'opera letteraria A Song of Ice and Fire dello scrittore britannico George R. R. Martin, ha fatto parlare a lungo di sé per le critiche ricevute. Ma a difenderla sono intervenuti Dan Harmon e Justin Roiland, i due creatori della serie animata Rick e Morty.

La recente vittoria di Game of Thrones agli MTV Movie & Tv Awards, nella categoria Miglior serie TV, è la dimostrazione di come l'opinione del pubblico sulla serie HBO sia stata una delle più divisorie degli ultimi anni. Tutto è iniziato con la famosa petizione per riscrivere la stagione, e la polemica sembra ancora viva come dimostra il video diventato virale di Game of Thrones realizzato da un utente su youtube che si è impegnato a cambiare le scelte originali pensate dagli sceneggiatori.

In un'intervista con Entartainment Weekly i due creatori della dissacrante serie animata hanno invece difeso lo show. Queste le parole di Harmon:

"Avevo paura a vederlo perché non volevo che finisse. Però sapevo che sarebbe finito. Come showrunner sono rimasto sbalordito dalla qualità che sono stati in grado di raggiungere. Sopratutto se si pensa che non avevano più i libri da cui attingere. Ho trovato fantastico lo scontro tra Il mastino e la montagna, ed ero consapevole della delusione che avrebbe provocato il cambiamento negativo di Daenerys. Non voglio dire che i fan siano troppo critici e ingrati, però, si l'ho appena detto"

Si è poi espresso Roiland:

"A livello strutturale credo sia stato uno show grandioso. Avrei voluto molti più episodi e mi sarebbe piaciuto arrivare a quei punti della trama attraverso un ritmo più lento. Anch'io non volevo che finisse. Avrei preferito più di tre stagioni, o almeno altri tre o quattro episodi. Non ci sarà più uno show così grande. So che non dovrei dirlo perché può sempre nascere qualcosa dietro l'angolo, ma quella serie era fenomenale. Tutti l'hanno guardata."

Game of Thornes si è concluso lo scorso 19 maggio con l'episodio finale The Iron Throne che ha chiuso definitivamente la serie.