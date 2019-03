Game of Thrones 8: Daenerys, Tyrion e Jaime a Grande Inverno nelle nuove foto promozionali

A pochi giorni dal rilascio del primo trailer ufficiale dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, grazie a Sky Atlantic possiamo mostrarvi delle nuove foto promozionali degli attesissimi nuovi episodi della serie HBO.

Come al solito potete visionare il materiale promozionale in calce all'articolo.

Gli scatti mostrano alcuni dei protagonisti, come Daenerys, i due fratelli Lannister e Jorah Mormont a Grande Inverno, sede della casata Stark, nella quale sarà presumibilmente ambientata gran parte della stagione finale. Come sappiamo, infatti, dei sei episodi totali uno sarà dedicato interamente ad una enorme battaglia campale ambientata a Grande Inverno, verta e propria ultima roccaforte per la difesa di Westeros.

Stando a quanto rivelato, infatti, il regista Miguel Sapochnik - che ha diretto la puntata in questione - ha tentato di portare in scena la sequenza di guerra più lunga della storia, sia della televisione che del cinema. Non ci sarebbe riuscito, a quanto rivelato da Sapochnik stesso, per questioni di produzione, ma si sarebbe comunque avvicinato di molto a quanto visto nella scena de La Battaglia del Fosso di Helm, climax de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri. Il regista ha infatti affermato di aver utilizzato il colossale e visionario lavoro del collega Peter Jackson come metro di paragone.

Il regista David Nutter, inoltre, per quantificare gli sforzi della produzione nelle riprese della serie (che, lo ricordiamo, sono durate oltre 10 mesi), ha paragonato il set del fantasy HBO a quello di un film degli Avengers.

Assisteremo al risultato di questi sforzi a partire dal 14 aprile prossimo, quando l'ottava ed ultima stagione de Il Trono di Spade arriverà su Sky.