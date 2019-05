Game of Thrones 8, Emilia Clark difende la sua Daenerys dopo il finale

Game of Thrones è giunto al termine: tra i rocamboleschi eventi dello shodown finale c'è stato il destino di Daenerys, senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dello show. In queste ore sono emerse nuove dichiarazioni di Emilia Clark, interprete della Madre dei Draghi, che ha difeso a spada tratta le scelte compiute dal suo personaggio.

Nel corso di un'intervista, rilasciata ai microfoni dei colleghi di Entertainment Weekly, l'attrice di Dany ha commentato il finale del suo personaggio. La Targaryen è andata, infine, incontro alla morte per mano del suo amato, Jon, dopo che le scelte dettate dal suo folle cambiamento l'hanno portata a sterminare la popolazione di Approdo del Re.

Leggiamo cosa ne pensa la Clark, che ha difeso il suo personaggio in seguito allo shockante finale di Game of Thrones:

"Lei ha iniziato questo percorso genuinamente, con le migliori intenzioni e la speranza che tutto sarebbe andato per il meglio, secondo i suoi piani. Il problema è che gli Stark non si fidano di lei, e lei ne è ben consapevole. Decide di dargli una chance, la sprecano, e ormai il dado è tratto. Ha fatto le cose da sé, e ora ne affronta le conseguenze. È fatta. Io credo che lei non riesca a realizzare le conseguenze delle sue azioni finché tutto non accade. Prima di allora, lei è tipo 'non me ne frega un c***o'. Questo è ciò per cui ho vissuto finora, per cui sono nata. Dany è stata letteralmente buttata in pasto al mondo, quelli intorno a lei prima hanno mandato tutto a p*****e e poi l'hanno trattata come se lei fosse la loro unica speranza.

Ha dovuto sopportare così tanto, il suo dovere, il dolore e la sofferenza. All'improvviso, però, quelle stesse persone che credevano in lei cambiano idea e decidono che non l'accettano più. Ma Dany, ormai, ha già oltrepassato ogni limite. Ha già ucciso così tante persone, non può semplicemente tornare indietro. È troppo. Una ad una, tutte le cose che le appartenevano le sono state tolte. E poi c'è un'ultima questione: c'è questo ragazzo. Mi ama, credo sia abbastanza. Ma lo è davvero? Le è rimasto solo questo, la speranza e il desiderio che sia rimasto qualcuno che l'accetta per quel che è... ma alla fine, non è così, c***o".

Voi cosa ne pensate del controverso finale di GOT e di Daenerys?