Game of Thrones 8: Emilia Clarke incontra Jason Momoa e risolve il 'mistero' di Starbucks?

La tazza di Starbucks inquadrata nell'episodio 8x04 di Game of Thrones è ancora un mistero irrisolto: è stata Sophie Turner? O è davvero colpa di Emilia Clarke? L'attrice di Daenerys Targaryen potrebbe aver svelato il mistero dopo aver incontrato Jason Momoa...

Ma andiamo per ordine: tutto è iniziato quando il web è impazzito per la tazza, inquadrata durante il banchetto di Grande Inverno in seguito alla battaglia contro gli Estranei. In risposta al tumulto creatosi in rete, la HBO ha commentato ironicamente, attribuendo la colpa a Emilia Clarke.



Ad avvalorare questa ipotesi, in queste ore, è intervenuto finanche Liam Cunningham, attore di Ser Davos, che ha detto che forse "Emilia Clarke beve troppo caffè". In tutta risposta, l'interprete della madre dei draghi ha ribattuto ai microfoni di The Los Angeles Time:



"Ma che bastardo! Io non bevo neanche da Starbucks. Non ho idea a chi appartenesse quel bicchiere. Liam è uno sfacciato. La cosa divertente è che a Belfast non ci sono bar che vengono prodotti Starbucks... a meno che non ci siano store americani"



In seguito, però, la stessa Clarke ha pubblicato una foto sul proprio account instagram, che la ritrae insieme a Peter Dinklage e niente meno che Jason Momoa, interprete di Khal Drogo che ci ha lasciato durante la prima stagione di GOT. L'attrice ha quindi dato la colpa a Momoa, affermando che sia stato lui a portarle il bicchiere di Starbucks quando è venuto a trovare il cast durante le riprese.



"Che abbia scovato il colpevole?! Abbiamo un portatore di tazze che non beve il tè da Starbucks... oh e non temete, questa foto non è uno soiler, è solo uno che ha portato da bere nel bel mezzo delle riprese..."



Che sia stato davvero Jason Momoa a portare il bicchiere sul set? Il mistero si infittisce...