Game of Thrones 8: Emilia Clarke era preoccupata per la reazione di Beyoncé al suo twist

Nel corso di una recente intervista concessa al The New Yorker, Emilia Clarke ha svelato la sua preoccupazione una volta che Beyoncé sarebbe venuta a conoscenza delle svolte riservate al personaggio di Daenerys Targaryen.

L'attrice e la cantante si sarebbero incontrate al party organizzato da quest'ultima nella notte dopo la cerimonia di consegna degli ultimi Premi Oscar con la Clarke che ha rivelato la sua preoccupazione per la svolta riservata al suo personaggio una volta appresa da Queen Bey.

"Ho questa visione, questo angelo, questa donna incredibile che fluttua verso di me. Non riuscivo a controllarmi. E Betyoncé mi dice: 'Oh mio Dio è meraviglioso poterti conoscere, penso tu sia veramente brillante'. Non potevo reggere. Stavo per scoppiare in lacrime. Potevo vedermi riflessa nei suoi occhi. Potevo vederla andare: 'Oh no, ho frainteso. Questa ragazza è pazza e non avrò una vera conversazione con nessun'altra celebrità. Sto conversando con una fan impazzita che mi guarda come un coniglio sotto i riflettori'. Che era esattamento ciò che ero. Infatti, le ho detto: 'Ti ho vista nei concerti dal vivo e penso tu sia meravigliosa'. E quello che volevo urlarle era: 'Ti prego, ti prego amami ancora anche quando avrai scoperto che il mio personaggio si trasformerà in un'omicida e una dittatrice. Ti prego continua a pensare che io rappresenti ancora le donne nello loro veste più favolosa!".

La Clarke temeva già il peggio: "Oh Dio. Il mio idolo assoluto nella vita mi sta dicendo che le piaccio e so per certo che per la fine della stagione mi odierà". Sebbene la star della musica non abbia ancora rivelato la sua opinione sul finale, la Clarke sa benissimo che quel tipo di finale non poteva certo soddfisfare chiunque: "Lo show è per sua natura divisivo. Ti chiede: 'Da quale parte ti schiererai?' Anche se tieni un po' a tutti risulterà abbastanza tiepido. A me sembrava l'unico modo in cui poterlo concludere".

L'ultimo episodio di Game of Thrones è stato uno degli eventi più seguiti nella storia della televisione