Game of Thrones 8, i fan stanno dando di matto per la 'Profezia degli Occhi Verdi' su Arya

Non possiamo non continuare a parlare del controverso (per molti bellissimo e giusto, per altri pessimo) finale di Game of Thrones, "A Dream of Spring Time", questa volta senza parlare del comportamento di Drogon o della bottiglia d'acqua vicina a Sam, ma della Profezia di Melisandre legata ad Arya.

Come ripete anche la stessa Strega Rossa nel terzo episodio, "The Long Night", il destino di Arya (Maisie Williams) era quello di "chiudere molti occhi": "Occhi marroni, occhi verdi e occhi blu". Visto l'avverarsi dei primi due, i fan si aspettavano che fosse proprio Arya ad uccidere la tirannica Daenerys (Emilia Clarke), ma come sappiamo non è andata così, visto che la Madre dei Draghi è stata pugnalata a morte da Jon Snow e portata via da Drogon.



Arya non uccide proprio nessuno e anzi, resta a guardare nelle retrovie il confronto tra Jon e Tyrion e anche la fine dell'appena instauratosi Regno del Fuoco della Khaleesi venuta dall'Essos. Dato questo finale inaspettato, gli appassionati hanno dunque cominciato a chiedersi a cosa si riferisca quella parte di profezie e quali siano questi occhi verdi che Arya, effettivamente, deve ancora chiudere.



Ad essere onesti, nei libri Ditocorto ha gli occhi verdi, dunque non dovrebbero esserci problemi, ma l'interprete dell'attore, Aidan Gillen, nella serie ha gli occhi blu. Data la nuova missione di Arya, alla scoperta dei territori inesplorati a Ovest del Westeros, in molti hanno cominciato a pensare che uno degli spin-off in arrivo nei prossimi anni potrebbe proprio essere dedicato a lei.



Voi cosa ne pensate? Leggete la nostra recensione di Game of Thrones 8x06.