Game of thrones 8: un fan ha elaborato una teoria riguardo al destino di Daenerys

L'ultima puntata dell'ottava stagione di Game of Thrones, ha lasciato molti fan stupiti e anche scontenti. Uno dei motivi è stato il destino avuto dal personaggio interpretato da Emilia Clark, Daenerys. Un fan ha però scovato nella quinta stagione alcuni indizi che potevano far presagire ciò che è accaduto.

Daenerys Targaryen, la madre dei draghi di Game of Thrones nell'ultimo episodio della stagione finale della serie cult di HBO, è stata uccisa con un pugnale dall'amato Jon Snow. Molti fan sono rimasti sconvolti da questa scelta narrativa, ma un utente di Reddit ha evidenziato come i segnali di un simile gesto erano già presenti dalla quinta stagione.

In particolare sarebbe stato il personaggio di Stannis Baratheon a predire questa conclusione, dal momento che è unito a quello di Daenerys da varie caratteristiche. Per cui la fine dell'uno aveva già anticipato di conseguenza quella dell'altro.

Innanzitutto i due erano accomunati dalla ricerca ossessiva del trono, in quanto si consideravano i veri eredi. A ciò si unisce il fatto che sia Dany che Stannis erano entrambi orfani e avevano perso due fratelli, restando tra l'altro coinvolti nella morte dei più piccoli. Ad unirli c'è poi anche l'elemento del fuoco, lei in relazione ai suoi draghi e lui alla religione. E infine erano entrambi due personaggi che esercitavano una grande influenza su Jon.

Dunque secondo il fan che ha evidenziato questi legami, tutto questo avrebbe dovuto far sospettare la tragica fine del personaggio interpretato da Emilia Clark.