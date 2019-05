Game of Thrones 8: fan imbestialiti per la scena tra Jon e Spettro

In molti ci chiedevamo che fine avesse fatto Spettro in Game of Thrones 8x03: ora che sappiamo che sorte ha avuto il metalupo, siamo tutti rimasti amareggiati per una scena che ha coinvolto l'animale e il suo padrone, Jon. Approfondiamo dopo il salto quanto avvenuto.

Abbiamo visto, infatti, che prima di partire per Roccia del Drago - crocevia dal quale Jon, insieme a Ser Davos, si dirigerà verso Approdo del Re per congiungersi alle forze di Daenerys che viaggiano via mare - l'eroe di Grande Inverno ha salutato (forse per sempre) alcuni suoi storici alleati.

Dopo il commovente saluto a Samwell e Gilly, è stato il turno del possente Tormund. Dopo aver rifiutato l'invito di Veleno dei Giganti a unirsi ai Bruti e partire per il vero Nord, Jon ha suggerito al suo amico di portare con sé Spettro. In seguito, il giovane riserva al suo metalupo albino nient'altro che uno sguardo triste e imbarazzato, prima di andarsene senza salutarlo, lasciando il povero Ghost da solo e visibilmente addolorato per l'abbandono del suo inseparabile padrone.

Molti fan si sono rivoltati di fronte a questa scena, accusando il personaggio interpretato da Kit Harrington di aver riservato un trattamento indecoroso all'animale che, sin dall'inizio, è al suo fianco incondizionatamente, lo ha seguito in battaglia e ha vegliato persino sul suo cadavere.

La scena, in realtà, potrebbe essere letta diversamente: piuttosto che accusare Jon di ingratitudine, basti pensare proprio al legame che i due hanno avuto. Entrambi sono stati, per lungo tempo, due "figli sbagliati", emarginati rispetto al loro rispettivo nucleo familiare. Ora che il figlio di Lyanna Stark ha scoperto la verità, e cioè che suo padre non era Ned Stark bensì Raeghar Targaryen, probabilmente il Re del Nord sente che il legame che lo univa a Spettro semplicemente non esiste più.

Per questo motivo, Jon semplicemente non sa più come relazionarsi al suo fedele metalupo e, anziché riservargli un caloroso addio, ha preferito andar via senza dirgli nulla. Che ne pensate? Avreste comunque preferito un commiato diverso tra i due?