Game of Thrones 8: i fan volevano la vittoria di Arya agli MTV Movie and TV Awards

Agli MTV Movie and TV Awards di ieri sera, Brie Larson si è aggiudicata il premio per il miglior combattimento dell'anno, ovvero la battaglia tra Captain Marvel e Minn-Erva (Gemma Chan). Alla felicità di molti spettatori si è contrapposta la delusione di diversi appassionati di Game of Thrones, che avrebbero voluto veder trionfare Maisie Williams.

I fan della serie HBO speravano che l'attrice potesse vincere il premio per il confronto tra Arya e i White Walkers durante la battaglia di Grande Inverno nella stagione finale di Game of Thrones. Nell'episodio La lunga notte dopo una lunga battaglia con l'Esercito dei Morti, il Re della Notte aveva raggiunto Bran, pronto ad ucciderlo.

Tuttavia l'arrivo improvviso di Arya ha sorpreso il Re della Notte, pugnalato a morte con il pugnale d'acciaio di Valyrian. Con una mossa Arya ha annientato il Re della Notte e ha consegnato un'enorme vittoria alla storia de Il trono di spade.



La sequenza, molto discussa tra i fan, è entrata nelle migliori scene dello show, e gli appassionati si sarebbero aspettati un riconoscimento, nonostante il combattimento tra Captain Marvel e Minn-Erva sia degno di nota e di grande impatto.

Le polemiche e le critiche, così come le opinioni, sull'ultima stagione di Game of Thrones non mancano. Lena Headey avrebbe voluto un destino migliore per Cersei mentre uno dei registi della serie ha parlato del difficile rapporto con gli showrunner nel corso della produzione.