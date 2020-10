Game of Thrones 8: il finale di ogni personaggio, dal peggiore al migliore

Il finale di Game of Thrones non è piaciuto ai suoi milioni di fan, è risaputo. Persino alcuni attori non hanno apprezzato come si sono concluse le vicende della storia scritta da D&D, come per esempio Charles Dance che si è detto deluso dal finale di GOT 8, e molti altri si sono espressi sulle petizioni per riscriverne il finale.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già parlato dei possibili finali alternativi di Game of Thrones, mentre oggi cercheremo di ricordare (e classificare) come si sono concluse le storie dei personaggi principali: ci teniamo a precisare che questa è la nostra personale classifica.

In ultima posizione, senza dubbio, il destino di Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Cersei (Lena Headey) Lannister. Per quanto l'intento fosse quello di dare loro una morte poetica, l'uno tra le braccia dell'altro (come sempre stato, parola di Cersei), non abbiamo apprezzato il fatto che Jaime abbia deciso di abbandonare la povera Brienne (altro personaggio che ha avuto un finale poco gradito) e che Cersei abbia subito un destino fin troppo generoso nei suoi confronti.

Forse non tutti saranno d'accordo, ma non siamo stati in grado nemmeno di apprezzare come si è conclusa la storia di Bran (Isaac Hempstead-Wright). Certo, è diventato il re dei Sette (o meglio sei) Regni, ma i piani per lui sembravano ben diversi, e prevedevano un coinvolgimento più di primo rilievo nella sconfitta del Re della Notte (e della sua rinascita, come volevano alcune teorie).

Sicuramente migliore il finale destinato a Tyrion Lannister (Peter Dinklage), che è diventato ciò che lui è sempre voluto essere: Primo cavaliere del re e consigliere. Certo, molti di noi avrebbero preferito un lieto fine anche dal punto di vista amoroso (solo noi abbiamo sperato in quel famoso momento con Sansa?), ma possiamo essere soddisfatti.

Partiamo da un presupposto: dopo quello che è successo nella battaglia con il Re della Notte, qualsiasi finale sarebbe andato bene per Arya Stark (Maisie Williams), eppure i fan sono stati soddisfatti fino all'ultimo da questo personaggio, che decide di imbarcarsi in nuove avventure e cercare ciò che si trova a ovest di Westeros. Continuiamo a sperare in uno spin-off a lei dedicato.

È vero: le cose sarebbero dovute andare ben diversamente. Ed è altrettanto vero che come si è conclusa la vicenda ci è sembrato tutto fin troppo sbrigativo, ma un destino giusto è stato dato ai personaggi di Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). La morte di Daenerys era un evento necessario, come necessario avvenisse per mano di Jon. Inoltre, con il passare del tempo abbiamo imparato ad apprezzare il momento struggente della morte della madre dei draghi, che prima ci era sembrato fin troppo casuale. Infine, il destino di Jon lo ha visto ottenere finalmente la felicità (si spera), andando a vivere nell'unico posto che forse ha davvero sentito come casa, tra i Guardiani della Notte e (forse) oltre la barriera con l'amico Tormund (Kristofer Hivju) e l'amato metalupo Spettro.

In assoluto, il finale che abbiamo più apprezzato è quello di Sansa Stark (Sophie Turner). Il suo percorso di crescita è stato coerente e costante, ed è passata dall'essere una viziata dama di corte a una donna forte e indipendente, in grado di lottare per la propria gente e i valori che rappresenta. Non poteva che diventare l'unica e legittima Regina del Nord.

E voi cosa ne pensate? Quali sono i personaggi che hanno avuto il finale migliore secondo voi? Fatecelo sapere nello spazio commenti!