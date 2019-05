Game of Thrones 8: il finale di serie registra uno score molto basso su Rotten Tomatoes

Game of Thrones 8 continua a riscuotere punteggi molto bassi su Rotten Tomatoes. Dopo gli scarsi risultati della 8x05, che rimane tutt'ora l'episodio con il rating più basso, anche il finale di serie non fa registrare numeri molto esaltanti.

Nel momento in cui vi scriviamo, infatti, l'episodio 6 della Stagione 8 ha totalizzato un rating del 48%. Un numero che si attesta di appena un dato percentuale più in alto del rocambolesco episodio 8x05 ("The Bells"), che invece rimane all'inglorioso rating del 47%.

Sono numeri che non dovrebbero sorprendere, visto che gran parte dei fan di GOT hanno odiato il finale di serie e non hanno mancato di palesarlo, considerato che la petizione per il remake della Stagione 8 ha ormai superato il milione di firme. Al tempo stesso, però, difficilmente questo score intaccherà la fortuna di HBO, dal momento che l'episodio 8x06 ha siglato un record di audience assoluto.

Molti membri del cast, in queste ore, sono intervenuti per difendere il finale: a partire da Emilia Clark, che ha sostenuto la psicologia di Daenerys, passando per Isaac Hempstead-Wright, che ha definito quello di GOT 8 un finale appropriato.

Voi, invece, cosa ne pensate? La nostra opinione è nella Recensione di Game of Thrones 8x06.