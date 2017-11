Game of Thrones 8 Foto: diamo una rapida occhiata al set dell'ottava stagione

Dopo aver visto la settima stagione del, siamo tutti in grande attesa dell'ottava e ultima grande avventura di Game of Thrones . Online sono uscite le foto di quello che sarà il set dove verrà girata.

Mancano solo sei episodi alla fine del serial più amato degli ultimi tempi e sono uscite alcune foto leaked che ci mostrano quello che dovrebbe essere il probabile set della grande battaglia finale. L'idea è che, visto che la Regina Cersei Lannister siede sul trono ma non in modo particolarmente "confortevole", è probabile che, a un certo punto della stagione otto, vedremo i suoi vari nemici iniziare a muovere verso la capitale, verso di lei.

Watchers on the Wall, il fan site di Game of Thrones, ha notato che la produzione, in Irlanda del Nord, sta costruendo un set enorme, ecco la caption del tweet:

"Oakleaf Photography

@jct_c

Pics from the new set being constructed by HBO for season 8 of the Game of Thrones. #GOT #GameofThrones #GameOfThronesFinale #Belfast #winteriscoming"

Il misterioso set è in fase di costruzione nel quartiere di Belfast del Titanic ma non è una sorpresa che i lavori siano così enormi: del resto le notizie riportano che ogni singolo episodio dell'ultima stagione del Trono di Spade costerà ben 15 milioni di dollari.

