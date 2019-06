Game of Thrones 8: le gag sul set dopo il bacio tra Emilia Clarke e Kit Harington

L'ultima stagione di Game of Thrones è stata un'esperienza emozionante per molti fan, specialmente per il finale tragico al quale sono andati incontro diversi personaggi. Molti appassionati dello show si sono scagliati contro HBO per alcune decisioni sulla conclusione della saga tv. Altri sono rimasti affascinati dagli intrecci della trama.

Una delle storie più importanti è la tragica liaison d'amore tra Jon Snow e Daenerys Targaryen, nonostante la rivelazione sulla consanguineità dei due. Una rivelazione scioccante e che persino gli attori probabilmente faticavano a dimenticare durante le riprese delle sequenze più affettuose e intime.

Questo è ciò che emerge da un nuovo video del backstage di Game of Thrones dove si vedono le riprese di una scena in cui Jon e Daenerys si baciano.



Kit Harington si mostra piuttosto divertito e si esibisce in diverse gag tra le risate generali del set. La fine di Game of Thrones si è rivelata un'esperienza agrodolce per i membri del cast.

La stessa Emilia Clarke - che ha parlato della tortura degli abiti di Daenerys - ha recentemente parlato con Regina Hall nella serie di Variety Actors on Actors, soffermandosi sulla fine dello show e sulla carriera:"Il suo completamento è totalmente surreale. Tanta vita è passata in questi dieci anni in cui sono stata nello show. Sono diventata una donna. Avevo 23 anni. Mi ci è voluto tanto tempo per comprendere che tutto è finito. Dove sono i miei draghi? Mi sono sentita profondamente emozionata".

Kit Harington ha parlato della reazione contrastante dei fan:"Penso che dividerà ma se segui la storia fino in fondo, lei fa delle cose terribili: crocifigge le persone, le brucia vive".

Harington inoltre ha affermato come lo show sovverta la routine, soprattutto quella intorno ai personaggi femminili.

Game of Thrones è record per Sky in Regno Unito.