Game of Thrones 8: George Lucas ha visitato il set dell'ultima stagione

Dopo la notizia del nuovo record di ascolti stabilito dalla premiere dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, vi segnaliamo la pubblicazione di un video dal dietro le quinte della serie che figura uno speciale cameo di George Lucas.

Come dimostrato dal video incentrato sulla realizzazione della puntata 8x01 - intitolata Winterfell - il creatore della saga di Star Wars ha fatto visita alla troupe diretta da David Nutter e ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Kit Harington ed Emilia Clarke, che lo aveva già incontrato sul set di Solo: A Star Wars Story.

"E' arrivato e si è seduto sulla mia poltroncina da regista" ha dichiarato Nutter. "Una cosa semplicemente fichissima. Sono stato io a presentargli Kit e a indirizzarlo da Emilia.”

"Quando abbiamo scoperto che George Lucas sarebbe venuto sul set, all'inizio abbiamo pensato che si trattasse di uno scherzo" hanno commentato D.B. Weiss e David Benioff, creatori della serie HBO. "Poi, quando ci hanno assicurato che era tutto vero, ci siamo tanto esaltati quanto innervositi, perché, insomma, è George Lucas!"

Curiosamente, Weiss e Benioff sono attualmente a lavoro su una misteriosissima nuova trilogia cinematografica di Star Wars, di cui ad oggi non si sa praticamente nulla eccetto che dovrebbe uscire fra qualche anno.

Vi ricordiamo che Game of Thrones tornerà con un nuovo episodio a partire da lunedì 22: la puntata, che è stata anticipata dall'uscita di un criptico teaser trailer, andrà in onda nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 alle 3:00 su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti, per poi essere ritrasmessa alle ore 21 dello stesso lunedì.