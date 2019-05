Game of Thrones 8: George R.R. Martin aveva già deciso il destino di Bran

Il finale di Game of Thrones ha suscitato diverse polemiche tra i fan dello show ma pare che uno dei colpi di scena dell'atto conclusivo fosse già deciso da tempo. In una recente intervista rilasciata a MakingGameofThrones per la HBO, ad una delle star della serie, Isaac Hempstead-Wright, è stato chiesto del destino del suo personaggio, Bran Stark.

Mentre diversi fan pronosticavano un destino da Signore di Grande Inverno, Hempstead-Wright ha affermato che la decisione sul suo personaggio era già stata pianificata tempo addietro da George R.R. Martin.

"I creatori, David e Dan, mi avevano detto che c'erano due cose che l'autore, George R.R. Martin, aveva programmato per Bran, ovvero la rivelazione di Hodor e che sarebbe diventato re; è abbastanza speciale essere coinvolti direttamente in qualcosa che è parte della visione di George. Ed è stato un bel modo per concludere".



La conclusione che ha visto Bran diventare sovrano di Westeros ha sicuramente sorpreso molti spettatori. Nonostante lo stupore iniziale, Isaac Hempstead-Wright ha dichiarato che si tratta di un destino coerente con l'evoluzione del personaggio:"Ho dovuto alzarmi e camminare per il mio appartamento. Ho detto 'Cosa? Stai scherzando?'. Era l'ultima cosa che mi aspettassi potesse succedere. Ero convinto avessero mandato uno script a tutti quelli che sarebbero diventati re o regina ma non ci ho creduto fino alla lettura. Ma penso che sia un personaggio grandioso per avere quel ruolo. Non ho mai pensato a lui in quel modo ma cosa potresti chiedere di più ad un re se non avere una pacifica comprensione dell'universo? Penso sia la persona ideale per avere quella carica".

Nel frattempo ci sono importanti voci su un ritorno nello spin-off di Game of Thrones. Una notizia che ha scioccato i fan nelle ultime ore è invece la presenza di Kit Harington in rehab; l'interprete di Jon Snow è entrato in una clinica riabilitativa a causa di alcuni problemi personali legati anche alla conclusione dello show.