Game of Thrones: HBO pubblica le foto dell'episodio 08x05

La guerra per il trono è in corso e i fan di Game of Thrones non vedono l'ora di scoprire quale atto conclusivo HBO ha scelto per uno degli show più amati e apprezzati nella storia del piccolo schermo. Game of Thrones sta per concludersi con gli ultimi due episodi dell'ottava stagione e la rete ha pubblicato le immagini del quinto capitolo.

Tutta l'attenzione, in questi ultimi due episodi di Game of Thrones, si è spostata su Approdo del Re, dove Cersei ha ingaggiato la Compagnia Dorata per affrontare Daenerys, Jon Snow e le forze alleate. Naturalmente Jon e Daenerys hanno altri piani e affronteranno Cersei. Per il penultimo episodio dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, HBO ha pubblicato le immagini ufficiali.

Le immagini mostrano anche diversi attimi dell'imminente battaglia.



Mentre alcune delle foto mostrano gli eserciti pronti alla guerra, altre svelano dei momenti molto tristi a Dragonstone. Il quarto episodio di Game of Thrones 8 si è concluso con Missandei giustiziata. Ricordiamo che lo scontro finale per il trono di spade si svolge proprio ad Approdo del Re. Li si sfideranno per la resa dei conti gli eserciti di Cersei e di Jon Snow e Daenerys. In questi giorni sta facendo molto parlare l'errore di continuità nell'ultimo episodio, nel quale la produzione ha dimenticato un bicchiere di Starbucks sulla scena.



Hanno fatto molto discutere anche le dichiarazioni di Jessica Chastain su Sansa e il modo in cui il personaggio di Sophie Turner è stato trattato nell'ultimo episodio.