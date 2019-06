Game of Thrones 8: i fan su Reddit discutono del video cancellato da HBO

Alcune settimane fa i fan di Game of Thrones hanno scoperto un video apparentemente cancellato che avrebbe dovuto essere trasmesso dopo lo show. Come sottolineato dagli utenti che l'hanno scoperto su internet, un sesto Inside the Episode è stato realizzato per essere messo in onda dopo il finale anche se alla fine HBO ha deciso di cancellarlo.

"Ce l'hanno fatta. Una settimana dopo aver trasmesso l'episodio su HBO GO nel mio paese non è stato più possibile riprodurlo" ha spiegato un utente a proposito di questo 'video fantasma' "C'era anche un'anteprima e un minutaglie di 11 minuti se non ricordo male. Ho contattato HBO al riguardo e mi hanno detto che esistevano entrambi i segmenti Inside the Episode e Game Explained per l'episodio 6 ma sono stati cancellati e non li hanno più mostrati".



L'utente prosegue:"Non sapevano rispondere sul perché, e non ho insistito perché i responsabili del contenuto di HBO GO del mio paese probabilmente non avevano idea del perchè. La cosa fondamentale è che l'hanno registrato ma posso solo presumere che HBO e gli showrunner volessero eliminarlo visto che i precedenti sono stati oggetto di meme. Ed è un peccato".

Inside the Episode conteneva un video di Talking Dead che andava in onda proprio alla fine di ogni episodio. HBO non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale ma è molto probabile che abbiano deciso di eliminare il video nel tentativo di prevenire ulteriori critiche allo show nell'ultima stagione.

"Non c'era modo per i creatori di rendere tutti felici" ha dichiarato il content chief di HBO, Casey Bloys "Penso che abbiano fatto un lavoro bellissimo e bisogna solo accettare che non tutti saranno d'accordo con le scelte".

Lo show ha vinto il premio agli MTV Awards come miglior serie mentre i fan volevano che Arya vincesse nella categoria del miglior combattimento.