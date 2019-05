Game of Thrones 8 ha infine svelato l'identità di Azor Ahai?

Tutti i fan di Game of Thrones conoscono la profezia che fa riferimento alla venuta di un principe che fu promesso. Questa figura converge, per i seguaci del Signore della Luce, in quella di Azor Ahai, un guerriero leggendario e prescelto per guidare l'umanità e vincere contro la morte. Che Azor Ahai sia comparso senza che ne accorgessimo?

Grazie alle profezie di Melisandre, sappiamo che il prescelto sarebbe dovuto comparire in occasione della Lunga Notte e avrebbe dovuto salvare i vivi dall'avanzare delle tenebre. Stando alla leggenda, Azor Ahai avrebbe combattuto l'Oscurità brandendo Portatrice di Luce, una spada fiammeggiante utile a sconfiggere il dio delle tenebre.

A lungo i fan hanno speculato sull'identità di Azor Ahai tra i protagonisti di Game of Thrones. Ogni indizio sembrava infine condurre a Jon Snow, resuscitato dal Signore della Luce e destinato a guidare gli esseri umani verso la battaglia finale contro il Re della Notte. Così non è stato, poiché è stata Arya ad uccidere il leader degli Estranei, eppure nell'episodio conclusivo dell'ottava stagione potrebbe essersi davvero compiuta la profezia di Melisandre.

Jon, nella puntata intitolata "The Iron Throne", ha dovuto affrontare un altro tipo di oscurità, ovvero la follia di Daenerys. Il giovane si è visto costretto ad affondare un pugnale nel cuore della sua amata, ponendo fine alla potenziale spirale di violenza che la Targaryen avrebbe portato su Westeros.

Inoltre, stando alle parole che Melisandre pronuncia nei romanzi di George Martin, sappiamo che Azor Ahai sarebbe rinato dalla cenere. Tali indizi, nei libri di Martin, porterebbero a un membro della famiglia Targaryen qual è Jon, essendo figlio di Rhaegar e Lyanna. Non solo: il prescelto dal Signore della Luce, stando alle leggende, forgiò il vero potere della sua spada uccidendo la sua amata Nissa Nissa.

Un profilo che, insomma, ricondurrebbe al nostro Aegon Targaryen, che ha scelto di eliminare il suo amore (una creatura ormai figlia dell'oscurità e della pazzia) per il bene dei Sette Regni. Insomma, che il finale di Game of Thrones infine abbia riconosciuto in Jon Snow la figura di Azor Ahai? Pensate che George Martin approfondirà la questione nel finale dei romanzi?