Game of Thrones 8, l'interprete del Mastino parla del CleganeBowl

Il Mastino s'è fatto indubbiamente valere durante l'emozionante CleganeBowl messo in scena nell'episodio 8x05 di Game of Thrones. Ora l'attore di Sandor, Rory McCann, ha commentato il suo personaggio in una lunga intervista.

Intervenuto ai microfoni di Entertainment Weekly, l'attore di Sandor Clegane ha dapprima commentato la qualità dello show (da molti ritenuta in caduta libera):

"Lo script quest'anno è davvero ottimo. Sono molto felice che la storia del Mastino sia finita in quel modo, e non posso che ringraziare tutti. Amo tutti i finali, a dir la verità. Ancora non riesco a capacitarmi di come abbiano unito tutte le storie. Non so come finirà nei libri di George Martin, se il finale sarà il medesimo oppure no. Non ho neanche guardato tutta la serie, solo qualche episodio. Non guardo molta TV, in realtà. Aspetto con ansia l'intero box set home video per guardarla tutta d'un fiato".

A proposito dell'atteso CleganeBowl, in cui entrambi i fratelli Clegane hanno infine trovato la morte:

"È stato davvero emozionante quando ho letto del cosiddetto CleganeBowl. Bryan Cogman (co-produttore esecutivo) era insieme a me e io ero tipo: 'scusa, puoi darmi un momento prima di leggere le mie ultime righe?'. Avevo con me una tromba, l'ho cacciata fuori e ho iniziato a suonarla. Quello scontro mi ha fatto venire le farfalle nello stomaco.

Io sono moto, alla fine. Sarebbe stato molto bello rimanere in vita e magari comparire in qualche spin-off. Ma sono assolutamente soddisfatto del mio percorso. Spero che la Montagna si renda conto di quanto c***o è forte. Sono dovuto andare tipo in modalità rissa da bar, perché è un tipo davvero davvero grosso. Una volta ordinò del pollo, gli portarono due petti, ma lui disse: 'No, io voglio UN pollo. Un pollo intero'. Due ore dopo era ancora lì a mangiare. È una bestia.

È una scena che vi ricorderà quella del Mastino e di Arya nella taverna, in Stagione 4. Mi è piaciuto molto il viaggio di questi due. Ma più di ogni altra amo la scena dello scontro con Brienne. È stata divertente da girare. Ma adoro anche diversi dialoghi tra me e Maisie. I primi anni insieme ero un po' nervoso, poi sono entrato di più nel personaggio".

McCann ha poi parlato della controversa Battaglia di Grande Inverno e ha approfondito la sua reunion con Arya Stark:

"È un momento unico in tutta la stagione. Ho un ottimo rapporto con il regista. Ci sono certi direttori con cui non sono necessarie le parole. Miguel Sapochnik è un grande regista, ma anche con David Nutter mi trovo molto bene.

Arya adesso è cresciuta. È fantastico averla incontrata di nuovo. Gli ultimi momenti tra loro due sono bellissimi. Lei lo chiama 'Sandor' per la prima volta in 8 anni. Anche il dialogo con Sansa è stato intenso".

Infine, qualche dettaglio sul duello con la Montagna:

"Ci abbiamo messo tre giorni a girare quella scena. È uno scontro incredibile. La mia è una morte gloriosa. Il Mastino muore ridendo, perché si rende conto che la Montagna può essere scalfita se gli pianti una daga nell'occhio. E doveva bruciare. Di tutte le cose che Clegane doveva fare, morire nel fuoco era quella più importante. È un sacrificio. Ma ora il suo dolore è finito".

Cosa ne pensate, voi del personaggio di Rory McCann?