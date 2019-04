Game of Thrones 8: Jerome Flynn sarà ospite al Napoli ComicCon

Con la pubblicazione del nuovo poster ufficiale l'attesa per Game of Thrones 8 è ormai alle stelle, ma per chi parteciperà al Napoli ComiCon 2019 è destinata ad aumentare: è stato infatti annunciato che la manifestazione partenopea ospiterà l'attore Jerome Flynn, interprete del mercenario Bronn.

La star incontrerà il pubblico sabato 27 aprile, alle 15.30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, per discutere e festeggiare la stagione finale de Il Trono di Spade e raccontare i suoi prossimi progetti. Quando l'evento avrà luogo saranno già andate in onda le prime due puntate delle sei che compongono l'ultima stagione della serie, e speriamo che a quel punto il suo personaggio sarà ancora fra i vivi!

Ricordiamo che Il Trono di Spade debutterà su Sky Atlantic in contemporanea con HBO e in streaming su NOW TV dalle 3:00 della notte fra il 14 e il 15 aprile. Come al solito, l'episodio sarà disponibile anche su Sky On Demand.

Le aspettative per i fan sono alle stelle e il livello di segretezza è maniacale circa ciò che accadrà nel corso delle sei puntate conclusive della serie campione di ascolti, che ha rivoluzionato il modo di intendere la televisione per budget produttivo e scala di messa in scena: nel corso di una recente intervista, l'attrice Emilia Clarke ha raccontato di aver svelato il finale della serie solo al suo cane e a sua madre, che però a causa dell'età avanzata ha dimenticato le parti salienti.

Quali sono le vostre speranze per l'ultima stagione della serie? E soprattutto, parteciperete all'incontro con Flynn? Come al solito, diteci la vostra nella sezione dei commenti!