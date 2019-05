Game of Thrones 8: anche Joe Dempsie commenta la scena fra Gendry e Arya

Dopo aver parlato del futuro di Gendry in Game of Thrones e della possibilità di interpretare Jon Snow ai tempi della prima stagione, l'attore della serie fantasy HBO Joe Dempsie ha commentato la già celeberrima (e controversa) scena di sesso fra il suo personaggio e Arya Stark.

"Per anni, dico sul serio, tantissimi fan di Game of Thrones non facevano che parlarmi della possibilità che Gendry e Arya avessero una storia" ha rivelato l'attore. "Però, capite, mi è sempre sembrata un'ipotesi piuttosto scomoda, in particolare nelle prime stagioni. Del resto io avevo venticinque anni all'epoca, e Maisie ne aveva solo quattordici."

Dempsie ha confessato di essersi sentito a disagio in più di un'occasione, quando pensava a quell'ipotesi: "È sempre stato un qualcosa sul quale non volevo soffermarmi a riflettere, perché anche se quello che avremmo girato sarebbero stato una finzione, comunque avremmo dovuto girarlo nella realtà."

Sebbene la maggior parte dei fan abbia apprezzato in maniera entusiastica l'unione dei due personaggi, avvenuta ora che Maisie Williams ha raggiunto i ventidue anni, una fetta di pubblico si è comunque sentita a disagio con la scena di sesso fra Arya e Gendry, e Dempsie ammette di aver provato non poco imbarazzo.

"E' stato strano, ma non per il fatto della scena in se. La verità è che conosco Maisie da quando aveva 11 o 12 anni e quando mi è stato chiesto di recitare in una scena del genere, wow. Però, dopo averla girata, l'ho trovata incredibilmente interessante. Quella sequenza ha costretto molte persone a confrontarsi con la propria ipocrisia in un modo unico. Penso che la causa principale di quel disagio in molti spettatori sia il fatto di averla vista crescere sullo schermo, ma è una cosa che è successa a tutti noi, e non intendo solo noi attori ma a qualsiasi persona del mondo. Arya, Maisie, voi, io, tutti cresciamo e iniziamo ad interessarci alla sfera sessuale, è un viaggio che compiamo insieme a tutti gli altri. Per alcuni evidentemente è difficile vedere qualcun altro fare quel viaggio su uno schermo televisivo."

Si tratta sicuramente di un argomento interessante, che si apre a diverse interpretazioni. Per esempio l'altra diretta interessata, Maisie Williams, riguardo la faccenda ha risposto ai fan di GOT infastiditi dalla scena scherzandoci su. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!