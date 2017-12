Game of Thrones 8: Kit Harington a ruota libera sulla stagione finale!

ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo la stagione finale, l'ottava, del serial di grande successo, Il Trono di Spade , in cui interpreta l'amato personaggio di

Dopo una settima stagione spettacolare, i fan de Il Trono di Spade, non fanno altro che aspettare con ansia l'atteso finale di serie, che arriverà - presumibilmente - non prima del 2019. Attualmente le riprese dell'ultima stagione, l'ottava, sono in corso a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Anche se non ha dato, naturalmente, delle specifiche sul serial di David Benioff e D.B. Weiss-run, Kit Harington ha parlato un po' dei suoi pensieri riguardo la direzione che prenderà GOT.

Dopo una faticosa giornata di lavoro sul set, Harington ha fatto due chiacchiere con Deadline sulla serie HBO basata sui libri di George R.R. Martin la cui fine, pare, sarà epica:

"Stiamo andando benissimo, amico. Questi giorni di lavoro sono lunghi, ma abbiamo già terminato la prima sezione e va tutto bene, molto bene."

Poi l'attore ha proseguito, parlando sia del cast che dell'eccitazione dei fan per la stagione finale di Game of Thrones:

"Più che negli anni precedenti, dove c'era sempre un sacco di pressione, questa stagione è davvero quella che o la va o la spacca, quella che potrebbe davvero lasciare il pubblico deluso. Naturalmente, non vogliamo in nessun caso che questo accada, ragion per cui stiamo lavorando tantissimo. Inoltre, stiamo crescendo tutti molto, e c'è tanta attenzione focalizzata su di noi e su quello che facciamo, ora più che in passato. E mi piace, non fraintendetemi, ma mi piacerebbe anche che non venissero svelate cose, mentre ci stiamo lavorando su, ecco."

Riguardo il fatto che la serie e il personaggio usciranno presto dalla sua vita, Harington ha detto:

"Onestamente, è strano. Quindi, la domanda è al contempo strana e buona, a mio avviso. La cosa del "come stai" è strana perché non sono certo che si possa fare una domanda del genere quando ancora si è immersi nel ruolo. La verità è che mi sento sopraffatto da tutta questa attenzione. Riparliamone in seguito. Se, per dire, ripenso adesso all'episodio "Battaglia dei Bastardi" ora ne capisco appieno il significato ma, prima, stavo semplicemente lavorandoci su. Quindi, Dominic, non so come mi sento, è questo che sto cercando di dire. Probabilmente, credo di essere più emotivamente coinvolto dalla cosa, di quanto avrei creduto possibile."

"Alla fine, sono otto anni della tua vita, è molto tempo per affezionarsi a qualcosa. All'inizio non avevo idea se questo sarebbe stato uno show che la gente avrebbe seguito o meno. Inoltre, non ho mai lavorato a uno show così longevo. Questa è una delle cose più importanti che mi siano successe nella vita e dunque è naturale che la fine sarà un momento emozionante."

E per il futuro?

"Beh, sì, sai, non credo che dovrei buttarmi immediatamente in un nuovo progetto. La prossima cosa che farò dovrà essere la cosa giusta. Cercherò di scegliere molto accuratamente i miei prossimi ruoli e passerò del tempo con Rose (Leslie), che sta per diventare mia moglie. Insomma, il mondo ci ha visti per quasi dieci anni, e credo ne abbia abbastanza. Non voglio che siano tropo saturi, mi capisci?"

Nel cast di Game of Thrones: Peter Dinklage nei panni di Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau nei panni di Jaime Lannister, Lena Headey nei panni di Cersei Lannister, Kit Harington nei panni di Jon Snow, Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen, Liam Cunningham nei panni di Ser Davos Seaworth, Carice van Houten nei panni di Melisandre, Rory McCann nei panni di Sandor “The Hound” Clegane, Maisie Williams nei panni di Arya Stark, Conleth Hill nei panni di Varys, Alfie Allen nei panni di Theon Greyjoy, John Bradley nei panni di Samwell Tarly, Gwendoline Christie nei panni di Brienne of Tarth, Kristofer Hivju nei panni di Tormund Giantsbane, Isaac Hempstead Wright nei panni di Bran Stark, Jerome Flynn nei panni di Bronn, Iain Glen nei panni di Jorah Mormont, Hannah Murray nei panni di Gilly.

L'ottava stagione de Il Trono di Spade arriverà nel 2019.