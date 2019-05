Dopo Game of Thrones 8: Kit Harrington non vuole più interpretare Jon

Il viaggio di Jon Snow è finito. Game of Thrones è giunto a conclusione, ma sembra che Kit Harrington non voglia più interpretare il bastardo di Grande Inverno.

L'attore britannico ha infatti rilasciato un'intervista ai microfoni di Harpers Bazaar, commentando ai microfoni della rivista online le sue emozioni di fronte al finale di GOT e agli ultimi giorni di riprese. L'intervista è molto lunga, e la riporteremo con calma, ma sul finire della chiacchierata l'interprete ha dichiarato di non voler tornare mai più nei panni di Jon Snow in questo franchise.

"È proprio così. Non voglio tornare a interpretare Jon Snow, in futuro. E, forse, nessun altro fantasy: dovrà essere davvero la cosa giusta perché io cambi idea. Inoltre, quando sei un attore devi saper entrare ed uscire da tanti ruoli diversi. Non voglio tornare sui miei passi, interpretando nuovamente vecchi personaggi. Forse, al momento, mi piacerebb fare qualcosa di più leggero. GOT è stato uno show davvero pesante da gestire, con un ruolo molto ingombrante. Insomma, mi piacerebbe provare qualcosa di diverso, magari anche di più divertente. Al di là di questo, davvero non so".

D'altronde, caro Kit, ce l'ha insegnato proprio Ygritte nelle precedenti stagioni di Game of Thrones: tu non sai niente, Jon Snow.

A voi è piaciuto il finale di GOT? Sembra che molti fan non siano d'accordo sulla conclusione de Il Trono di Spade.