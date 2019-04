Game of Thrones 8: La guerra non è ancora finita nel trailer del quarto episodio

Dopo aver trasmesso nella notte l'atteso terzo episodio, intitolato The Long Night, HBO ha diffuso in streaming il trailer del quarto episodio di questa stagione conclusiva di Game of Thrones.

"Abbiamo vinto la grande guerra... adesso vinceremo anche l'ultima", afferma Daenerys Targaryen nel primo sguardo ufficiale al quarto episodio di Game of Thrones, il cui titolo è ovviamente ancora avvolto nel mistero. Dopo che la sabbia si è posata su tutto il sangue versato nel corso della Battaglia di Winterfell, la situazione sembra volgere al meglio per Daenerys e la sua gang, mentre il Re della Notte è morto (grazie ad Arya) e Bran è fuori pericolo. Tuttavia, gli Stark e Jon Snow non sembrano nutrire molte speranze in questo nuovo teaser mentre si preparano per l'ultima battaglia contro Cersei.

Nel frattempo, proprio Cersei è fiduciosa nelle proprie possibilità, ma Daenerys è praticamente certa della propria vittoria e che il suo futuro non potrà andare diversamente. Anceh se pare si sia raggiunta una sorta di catarsi in The Long Night, le acque non sembrano affatto calmate e una nuova guerra sembra all'orizzonte. Non fra Cersei e Daenerys, ma tra Snow, gli Stark, Daenerys e Cersei, la quale dichiara della Madre dei Draghi queste parole alla fine del trailer: "Strapperemo dalla terra sia la sua radice che il gambo".

Il quarto episodio di questa ottava stagione di Game of Thrones sarà diretto come i primi due da David Nutter e verrà trasmesso su HBO (in Italia su Sky Atlantic) nella notte del 5 maggio 2019.