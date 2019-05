Game of Thrones 8 leak: su Reddit è trapelato il finale della serie?

L'ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones dal punto di vista dei leak non sembra conoscere pace. Dopo che erano trapelate in anticipo quasi tutte le puntate della stagione, potremmo trovarci di fronte alle anticipazioni più clamorose della serie, riguardanti proprio la conclusione di Game of Thrones.

Come avrete intuito, nonostante non si possa essere assolutamente certi al 100% dell'attendibilità e della veridicità della fonte, nel resto della news ci sono enormi potenziali spoiler sull'ultima puntata di Game of Thrones e sul finale dell'ultima puntata di GoT, per cui andate avanti nella lettura a vostro rischio.

Secondo l'utente di Reddit in questione, l'episodio inizia con Jon, Davos e Tyrion che camminano sulle macerie di King's Landing. Tyrion trova la mano di Jaime e capisce il destino dei due fratelli. I soldati di Verme Grigio hanno catturato e stanno uccidendo i soldati dei Lannister. Jon gli dice di fermarsi, ma Verme Grigio ribadisce che prende ordini solamente dalla regina.

Daenerys accusa Tyrion di tradimento, che per tutta risposta l'accusa di aver ucciso migliaia di innocenti e rinuncia al ruolo di Primo Cavaliere, e viene imprigionato.

Jon va a confrontarsi con Daenerys e cerca di farle capire i suoi errori, ma lei è convinta delle sue azioni e Jon finge di capirla e quando lei abbassa la guardia la uccide. Drogon scioglie il Trono di Spade e porta via il cadavere di Daenerys.

Verme Grigio improgiona Tyrion e Jon, e un consiglio capeggiato da Sansa gli ordina di liberare almeno Jon, ma lui rifiuta. Il destino dei due dovrebbe però essere deciso dal nuovo Re, così Sam suggerisce una votazione, dalla quale emerge vincitore Bran, che sceglie Tyrion come Primo Cavaliere.

Tyrion dice a Jon che la sua punizione consisterà nel tornare alla Barriera e riunire i Guardiani della Notte. Verme Grigio accetta il verdetto, ma si rifiuta di inginocchiarsi, ed insieme alle sue truppe e ai rimanenti Dothraki andrà in giro per il continente a liberare le città che praticano la schiavitù, com'era volere di Daenerys.

Jon saluta Sansa e Arya, che non ha intenzione di tornare a casa, ma vuole visitare le terre inesplorate ad ovest di Westeros.

La scena finale rappresenta la chiusura di tutto: Arya è su una nave, Sansa governa Winterfell, Jon è alla Barriera dove si riunisce con Tormund e Ghost (e lo accarezza!), mentre Bran è il nuovo Re di Westeros, la cui corte è composta da Sam, Davos, Bronn, Brienne, Yara, Robin Arryn, Gendry e Podrick.

Ribadiamo nuovamente che non è assolutamente certo che sia il finale autentico: qualora lo fosse, che ne pensate? Cosa sperate succeda nel finale della serie?