Game of Thrones 8: Lena Headey condivide una splendida fan-art di Nikolaj Coster-Waldau

Game of Thrones si è concluso definitivamente il mese scorso ma le star della serie HBO continuano a mostrare il loro affetto reciproco sui social media. Lena Headey, nota per il ruolo di Cersei Lannister, ha condiviso su Instagram una fan-art di Nikolaj Coster-Waldau, interprete di suo fratello Jaime Lannister nello show.

La star ha preso in giro il collega nella didascalia:"Sembri quasi bello o qualcosa del genere" ha scherzato l'attrice.

Molte persone hanno commentato il post, tra cui Pilou Asbæk, che interpreta Euron Greyjoy:"Ok, sto diventando geloso!".

Esilarante il commento dell'account ufficiale di The Walking Dead:"Prendetevi una stanza, dai".



Nikolaj Coster-Waldau e Lena Headey hanno molti progetti in lavorazione dopo la fine di Game of Thrones. L'attrice ha è attualmente impegnata nelle riprese di Gunpowder Milkshake, film d'azione diretto da Aharon Keshales e Navot Papushado, con Karen Gillan, Carla Gugino e Paul Giamatti.

Il film sarà pronto nel 2020.

Nikolaj Coster-Waldau è il protagonista di Domino, l'ultimo film di Brian De Palma, che vede la partecipazione anche di Carice van Houten e Guy Pearce.

Nel frattempo continua il supporto all'associazione benefica di Emilia Clarke, impegnata da tempo nel sociale; il suo rammarico più grande della Clarke - come spiegato dall'attrice nei giorni scorsi - è quello di non aver portato a casa nemmeno un ricordo dal set