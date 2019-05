Game of Thrones 8: Lena Headey sul finale del quinto episodio

Nella notte è andato in onda l'atteso penultimo episodio di Game of Thrones, puntata che ha finalmente mostrato la battaglia tra gli eserciti di Cersei Lannister e Daenerys Targaryen per il dominio di Westeros. In una nuova intervista Lena Headey ha detto la sua sul gran finale dell'episodio.

Attenzione, seguono spoiler sull'episodio 8x05 di Game of Thrones.

Come sapete "The Bells", questo il titolo del penultimo episodio dello show, ha visto una vittoria schiacciante di Daenerys, che nonostante la resa incondizionata di Approdo del Re ha deciso di mettere a ferro e fuoco la città confermando la teoria della "Mad Queen."

Sul finale Cersei e Jamie sono morti sotto il peso le macerie della Fortezza Rossa, che pur essendo considerato dalla regina il luogo più sicuro del mondo non ha potuto reggere alla furia di Daenerys e il suo Drogon. Secondo quanto dichiarato dall'interprete di Cersei, però, il suo personaggio ha vissuto per la prima volta un momento di pace.

"Ha iniziato questa stagione finale in una ragnatela che lei stessa ha tessuto," ha spiegato l'attrice a Entertainment Weekly. "E' disperatamente infelice e tutto quello che è accaduto è diventato più reale che mai. Inizia a perdere il controllo della situazione. Ha distrutto tutte le buone alleanze, relazioni e amori della sua vita - è sempre stata destinata a rimanere da sola. E fino all'ultimo minuto in effetti nega tutto quello che sta effettivamente accadendo."

La Headey ha avuto una reazione un po' controversa quando ha saputo della scena finale: "Volevo un grande scontro con qualcuno. Ma più ne abbiamo parlato e più mi è sembrata la fine perfetta. Lei e Jamie sono entrati in questo mondo insieme e ora se ne vanno insieme."

"Credo sia stato molto importante il fatto che Jamie abbia avuto una possibilità di essere libero e liberarsi finalmente di Cersei, una cosa che il pubblico apprezzerà sicuramente," ha aggiunto l'attrice. "La sorpresa più grande è stato il suo ritorno da lei. Cersei capisce quanto si amano a vicenda. E' il momento di connessione più autentico che lei abbia mai avuto. Alla fine appartengono l'uno all'altra."

Il trailer dell'episodio finale di Game of Thrones ha anticipato l'ultima resa dei conti che ci aspetta la settimana prossima, d'altronde ora il trio degli Stark ha tutte le ragioni per contrastare l'ascesa al potete della Regina dei Draghi. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x05 di Game of Thrones.