Game of Thrones 8: Maisie Williams e Lena Hadey svelano il loro rimpianto

Maisie Williams e Lena Hadey sembrano essere soddisfatte del finale di Game of Thrones, eppure le attrici di Arya Stark e Cersei Lannister hanno un unico, grande rimpianto per i loro personaggi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le due attrici hanno parlato ai microfoni di Entertainment Weekly e hanno confessato che il loro unico rimorso è il mancato confronto tra Arya e Cersei. Leggiamo meglio le loro dichiarazioni integrali, partiamo da Maisie Williams:

"Avrei semplicemente voluto essere sul set insieme a Lena (Hadey, attrice di Cersei ndr), lei è uno spasso. E avrei voluto che Arya avesse ucciso Cersei, anche se ciò avrebbe significato la morte di Arya a sua volta. Mentre leggevo lo script della scena tra Jaime e Cersei, pensavo: 'ora lui cambierà volto e si scoprirà che era Arya, così moriranno entrambe'. Credo che la storia di Arya avrebbe dovuto concludersi in questo modo".

In seguito, però, l'attrice britannica ha riflettuto meglio sul senso dell'addio tra Arya il Mastino e ha cambiato idea:

"Il Mastino dice: 'Vuoi essere come me? Vuoi vivere la tua vita come ho fatto io?'. Nella mia testa, la risposta inizialmente sarebbe stata: 'Sì!'. Poi ho pensato alla notte di passione con Gendry, all'aver rivisto Jon, e ho realizzato che lei non combatte semplicemente per se stessa, ma anche per la sua famiglia, e ha riportato a galla una serie di emozioni umane che aveva represso a lungo. Quando Sandor le chiede se c'è qualcos'altro per cui, secondo lei, vale la pena vivere, all'improvviso Arya capisce che nella sua vita ci sono talmente tante cose che sì, può farlo, può continuare a vivere. Per me è stato uno shock, perché questo finale non è come io me l'ero immaginato. Poi ho capito che Arya poteva essere altro, oltre questo".

Sembra, infine, che anche Lena Hadey abbia rimpianto l'idea di recitare un'ultima volta insieme a Maisie Williams:

"Ho vissuto questa fantasia finché non ho letto lo script. C'erano molte scene importanti e nessuna di esse era ciò che io avevo immaginato. È un duro colpo, ma alla fine devi accettare che non sia così. C'è qualcosa di profondamente poetico nel modo in cui la storia di Cersei e Jaime è giunta alla fine".

Voi cosa ne pensate? Recentemente anche l'attore di Jaime è intervenuto sul finale dei due Lannister nell'episodio 8x05 di Game of Thrones.