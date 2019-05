Game of Thrones 8, le migliori e più divertenti immagini dal dietro le quinte

Per alleviare la tensione scatenata dall'attesa snervante per il penultimo episodio di Game of Thrones, passiamo ad argomenti più frivoli come le più divertenti papere sul set dell'acclamata ed epocale serie televisiva di HBO.

Digital Spy ha infatti raccolto ben 63 fra i più divertenti scatti dal dietro le quinte di Game of Thrones: ve ne riportiamo alcuni in calce all'articolo, mentre gli altri sono comodamente visionabili cliccando sul link della fonte.

Fra gli scatti, più o meno recenti, ci sono sguardi inediti ai tre fratelli Lannister, uno strano balletto nella residenza di Daenerys Targaryen ad Essos, l'insospettabile amicizia fra Arya Stark e il Re della Notte, l'incontro a tre fra Daenerys, Tyrion e Khal Drogo e le grasse risate in preparazione alla Battaglia di Grande Inverno.

L'acclamata serie HBO è andata in onda per la prima volta nel 2011, e la cavalcata in questi anni è stata lunga e piena di momenti indimenticabili: Avengers: Endgame ci ha ricordato che la fine è parte del viaggio ed è una vera coincidenza che entrambe le saghe siano terminate praticamente quasi in contemporanea (non a caso, forse Endgame e GOT condividono molte similitudini, come abbiamo visto in un articolo di recente pubblicazione).

Per altri approfondimenti sulla serie di David Benioff e D.B. Weiss, vi lasciamo ai commenti di Joe Dempsie sulla scena fra Gendry e Arya.