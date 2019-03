Game of Thrones 8: Nikolaj Coster-Waldau loda il lavoro degli showrunner sul finale

Nel corso di una recente intervista concessa a Men’s Health, Nikolaj Coster-Waldau, interprete di Jaime Lannister in Game of Thrones, ha espresso la sua ammirazione per il lavoro svolto dagli showrunner sul finale.

Coster-Waldau ha ammesso di aver adorato il finale della serie e ha ammesso potrebbe essere divisivo per i fan, ma ha tenuto a elogiare il lavoro svolto da David Benioff and D.B. Weiss, soprattutto per il loro essere rimasti fedeli alla loro visione della storia e il non aver esteso la narrazione oltre il plot principale. “Quello che David Benioff and D.B. Weiss hanno fatto è stato semplicemente raccontare la storia che volevano, non espanderanno niente, perché sicuramente la HBO avrebbe apprezzato l’idea di continuare ancora per almeno altre due stagioni. Penso che tutti quelli che guarderanno lo show apprezzeranno come finisce e che finisca; il fatto che ci fosse un’unica storia dall’episodio 1 all’episodio 83 e l’abbiamo raccontata”.

In predecenza, gli stessi Benioff e Weiss avevano parlato della loro esperienza su quest’ultima stagione dello show, affermando: “Se hai intenzione di spendere 10 anni per lavorare ad un singolo show, faresti bene ad amare tutta la gente con cui lavori, in quanto passerai tantissimo tempo lontano dai tuoi amici e dalla tua famiglia. Metti sempre tutto te stesso dentro questo lavoro. Poter lavorare ad un progetto acclamato da così tante persone in giro per il mondo è incredibilmente gratificante. Hai a disposizione tutta una serie di personaggi che ami e che puoi gestire secondo diverse modalità. Qualche mese dopo, ci saranno degli attori incredibili a pronunciare quei dialoghi. Questo è un regalo veramente raro”.

L’ottava stagione di Game of Thrones debutterà su HBO dal 14 aprile 2019.