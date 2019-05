Game of Thrones 8: una nuova teoria dei fan riguarda gli Estranei

Una nuova teoria dei fan di Game of Thrones sull'atto conclusivo, che sta circolando sul web in queste ore, riguarda in particolare il ruolo degli Estranei. Le supposizioni e le speculazioni sullo show della HBO non sono mai mancate e con l'avvicinarsi della definitiva chiusura sono aumentate in maniera esponenziale, verosimili o meno.

Potrebbe essere plausibile che non abbiamo effettivamente visto l'ultimo degli Estranei in Game of Thrones? Una teoria dei fan suggerisce proprio questo.

I gelidi zombie della serie sembravano essere completamente sconfitti durante la battaglia di Winterfell all'inizio di questa stagione, dopo che Arya Stark uccideva mortalmente il Re della Notte.

Tuttavia un utente di Reddit ha ipotizzato che non tutti siano rimasti sconfitti e Sam - che doveva essere sacrificato da Craster al Re della Notte potrebbe avere in realtà il sangue degli Estranei.



"Come sappiamo la scrittura di George R.R. Martin è spesso influenzata dalle opere di famosi scritti storici così come dalla storia stessa". Gilliflower è menzionata in Il racconto d'inverno di Shakespeare in cui sono cross-fertilizzati dagli umani piuttosto che dalla natura. Sono quasi certo che questo sia un indizio sottile che potrebbe rafforzare la teoria che Gilly e Little Sam abbiano sangue degli Estranei.

La petizione per Game of Thrones riguarda l'ottava stagione, che diversi appassionati vorrebbero riscrivere.

Tra le note positive c'è Arya Stark; Maisie Williams ha parlato della pressione di essere una star, soprattutto in una stagione cove questa dove risulta maggiormente al centro dell'attenzione.