Game of Thrones 8, parla l'attore di Bran Stark: 'una conclusione appropriata'

Abbiamo già letto il commento di Emilia Clark e le volontà di Kit Harrington in merito al finale di Game of Thrones. Ora tocca ad Isaac Hempstead-Wright, attore di Bran Stark, commentare la conclusione dello show.

Poche ore dopo il suo feroce attacco contro la petizione anti-GOT, l'interprete di Bran lo Spezzato è intervenuto ai microfoni di Entertainment Weekly per commentare sia il finale che il colpo di scena relativo al suo personaggio, diventato re dei Sette Regni (anzi, dei Sei...) dopo la votazione unanime dei lord di Westeros.

"Purtroppo non tutti saranno contenti. È difficile terminare una serie così popolare senza dar fastidio a qualcuno. Penso che nessuno potesse prevedere un finale così. Certo, molti si arrabbieranno e tanti cuori si spezzeranno. È agrodolce, esattamente come George Martin ha sempre inteso questa storia. È una conclusione appropriata per questa saga.

Quando gli sceneggiatori stavano per annunciare chi si sarebbe seduto sul trono hanno detto: 'Che ne dite di Bran?'. Io mi sono alzato e ho iniziato a girare per la stanza. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo di Benioff e Weiss. Credo che Bran sarà un buon re. Forse qualcuno sentirà la mancanza di un leader emotivo, che è una qualità puttosto usuale per un re o una regina. Inoltre, non puoi fregare Bran. Lui è un tipo da 'no, io so tutto!'"

Cosa ne pensate del colpo di scena nel finale di Game of Thrones 8x06? Siete contenti che sia Bran il nuovo re dei Sei Regni?