Game of Thrones 8, perché la storia tra Brienne e Jaime è finita in quel modo?

La stagione 8 di Game of Thrones è molto controversa e questo lo sappiamo molto bene. Uno dei pochi punti di pregio per molti fan è il rapporto tra Jaime Lannister e Brienne di Tarth che è diventata in poco tempo una delle più amate dai fan, ma purtroppo non è durata a lungo.

Sfortunatamente per i fan di Jaime e Brienne, il primo ha finito per lasciare la neo-cavaliera e tornare da sua sorella / amante Cersei. Questo ha scioccato molti fan, che hanno ritenuto che la relazione tra Jaime e Brienne fosse uno dei pochi passi giusti compiuti dal personaggio di Jaime, un segno inequivocabile della sua maturità.

C'è una bellissima scena nel secondo episodio della stagione 8, "A Knight of the Seven Kingdoms", dove Jaime fa diventare Brienne una cavaliera. È una scena molto soddisfacente poiché essere un cavaliere era sempre stato un sogno della ragazza e pensava che non potesse mai realizzarlo.

Poi, nell'episodio quattro "The Last of the Starks", Jaime e Brienne scherzano con Tyrion e altri dopo che la battaglia di Grande Inverno è stata vinta. Tyrion immagina che Brienne sia vergine, il che è vero ma Brienne non vuole parlarne. Brienne lascia, quindi, la stanza stizzita con Jaime che la difende dal fratello e decide di seguire l'amata dirigendosi nella sua stanza. I due finiscono per dormire insieme con tanto di Jaime che decide persino di rimanere a Grande Inverno con Brienne, finché all'improvviso non cambia idea. Perché questo cambiamento?

Molti fan sono rimasti confusi dalla scelta di Jaime. Perché avrebbe dovuto lasciare Brienne quando avrebbero potuto essere così felici insieme? Le risposte potrebbero arrivare direttamente dalla sceneggiatura originale. Jaime, infatti, si sentiva un traditore dopo essere andato a letto con Brienne. C'è una scena in cui Brienne dorme profondamente mentre Jaime giace sveglio. Secondo gli autori di Game of Thrones, non è stato tutto felice per Jaime e Brienne infatti la sceneggiatura prosegue dicendo che “[Jaime] ha semplicemente aiutato a salvare il mondo, ma si sente un traditore perché per farlo ha dovuto lasciare Cersei". All'epoca era la cosa giusta da fare, ma Jaime prova ancora un senso di lealtà nei confronti di sua sorella / amante.

Questa è la parte che i fan non riescono a capire del tutto. Perché Jaime dovrebbe essere ancora fedele a Cersei dopo tutto quello che ha fatto? È difficile per molti fan credere che Jaime sia davvero così cattivo come Cersei. C'è, però, un'altra spiegazione: forse Jaime sentiva di avere il dovere di essere fedele a Cersei perché lei è sua sorella e lui l'ha amata tantissimo. Il senso di protezione è potente perché unisce l'amore fraterno dall'amore sentimentale.

cosa ne pensate del comportamento di Jamie nei confronti di Brienne?