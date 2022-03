Game of Thrones 8, la petizione per rigirare l'ultima stagione continua a guadagnare firme

3 anni fa dicevamo addio a Westeros e all'intero mondo de Il Trono di Spade, almeno in televisione (e almeno per il momento), con la messa in onda dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, ovvero la più discussa mai prodotta per la serie. E oggi la petizione dei fan per rigirarla registra ancora numeri enormi.

Se ne sono dette di tutti i colori sull'ottava stagione di Game of Thrones, specialmente in merito alla sua scrittura, ma qualcosa che sembra aver messo d'accordo buona parte del fandom, a prescindere da come si è conclusa la saga e da chi si è seduto sul famigerato Trono di Spade, è che è parso tutto molto affrettato, specialmente rispetto a come furono impostate le prime stagioni dello show.

Per questo, dopo la trasmissione dell'ultimo episodio di Game of Thrones, su internet nacque immediatamente una petizione in cui si chiedeva di rigirare l'intera stagione 8.

Petizione che, a 3 anni di stanza, continua a macinare firme, e al momento della scrittura di questo pezzo è arrivata a quota 1.851.030 sulle 3.000.000 che si sono prefissati i suoi creatori.

"David Benioff e D.B. Weiss hanno dato prova di essere degli sceneggiatori tristemente incompetenti quando non si basano su del materiale pre-esistente (ad esempio i libri). Questa serie merita una stagione finale che abbia senso. Va oltre ogni mia aspettativa e rendilo possibile, HBO!" si legge sul sito change.org.

Sembra che i fan della saga vogliano davvero vedere un remake dell'ottava stagione... E voi, che ne pensate? Avete firmato la petizione? O siete soddisfatti della stagione finale? Fateci sapere la vostra nei commenti.