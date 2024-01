Game of Thrones 8, quali erano i piani originali per il finale?

Se c'è un finale che ha diviso moltissimo è sicuramente quello di Game of Thrones, con la maggioranza assestata su critiche molto negative a come si è conclusa la serie HBO. Ma quali erano i piani originali per la chiusura del prodotto?

Come sappiamo i due showrunner, David Benioff e D.B. Weiss hanno dovuto a un certo punto inventare di sana pianta il concludersi della storia visto che il materiale di base era terminato. Tra l'altro, ecco tutte le volte che George Martin ci ha illusi sul sesto libro di Game of Thrones.

Diversi leak e fonti di insider sono trapelati negli anni dopo il finale, facendo uscire alcuni elementi non presenti nello show andato in onda. Innanzi tutto pare sia stata girata una scena in cui Cersei perdeva l'ultimo figlio avuto da Jaime e questa cosa la faceva sprofondare nella follia.

Ma pare anche che Daenerys fosse incinta di Jon, almeno nelle prime idee degli showrunner. Non si sa se avrebbe poi partorito prima di essere uccisa o meno, ma diverse fonti avevano confermato che era una delle idee accantonate.

Stando invece a Kristofer Hivju, l'interprete di Tormund, sul set hanno girato un finale alternativo, ma non ha voluto svelare con chi e di cosa parlasse. All'epoca erano uscite notizie di finali creati apposta per evitare spoiler, ma non si sa di preciso se queste diverse linee narrative siano state prese in considerazione per concludere davvero Game of Thrones.

E voi che ne pensate? Avreste voluto un finale diverso per la serie? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo all'annuncio delle serie animate di Game of Thrones.