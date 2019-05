Game of Thrones 8: Pilou Asbæk e la resa dei conti nell'episodio 8x05

Sta facendo molto discutere il quinto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones, andato in onda domenica notte. Pilou Asbæk, interprete del folle capitano della Silenzio Euron Greyjoy, è stato intervistato da Variety. Nel corso dell'intervista ha ricordato di quando era fan della serie, molto prima di farne parte, e del quinto episodio.

In particolare all'attore è stato chiesto della resa dei conti finale con Jaime Lannister e del suo giudizio sul suo personaggio, Euron.

"Sono morto ieri sera in Game of Thrones ma sono felice, e triste, ma anche felice" ha dichiarato Asbæk.

Gli viene poi chiesto quale sia stata la sua reazione alla notizia che sarebbe stato lui ad uccidere Jaime:"Onestamente, solo perché lo dici non significa che sia la verità. Ricordo quando abbiamo girato la scena ma non ho visto nulla. Jaime va via e va da Cersei, giusto? Quindi avrei potuto danneggiarlo in maniera tale da ritardarlo e questo potrebbe essere il motivo per cui è morto, quindi non posso rivendicarlo al 100%. Diciamo solo che rivendico il 35%".



Sulle sensazioni che prova verso il proprio personaggio, l'attore è stato chiaro:"Adoro odiarlo. Ero un grande fan di Game of Thrones prima di farne parte. Una passione diventata lavoro. Io e mia moglie ne discutevamo ogni domenica e ogni lunedì, fino a quando non ne facevo parte. Ma ora non voglio discutere a casa di lavoro".

E il rapporto tra Euron e Cersei?:"Penso che Euron amasse Cersei. L'amava davvero". In queste ore nel frattempo Weiss e Benioff hanno parlato del destino del Mastino, argomento di discussione tra i fan. La saga sta per giungere alla conclusione con il sesto e ultimo episodio.

E Martin ha smentito le voci sugli ultimi due libri, che sarebbero già stati completati e che invece non sono ancora pronti, secondo quanto dichiarato dallo scrittore.