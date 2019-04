Game of Thrones 8: la premiere offre molteplici citazioni del pilot della prima stagione

Con la messa in onda del primo episodio di Game of Thrones 8, che ha stabilito un nuovo record di ascolti, i fan più attenti hanno notato tantissime citazioni alla puntata originale della serie.

Andata in onda per la prima volta il 17 aprile 2011 e intitolata "L'Inverno Sta Arrivando", con la regia di Tim Van Patten e la sceneggiatura firmata dai creatori della serie David Benioff e D.B. Weiss, la puntata diede subito uno scossone al mondo della televisione e più in generale al mondo del fantasy, mai così cupo, pieno di intrighi e maturo prima di allora.

La scorsa puntata della serie, intitolata Winterfell, è stata definita da molti colleghi della stampa americana come "la migliore premiere dai tempi del pilot", e forse c'è una ragione particolare: come dimostrato dall'immagine in calce all'articolo, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, le due puntate presentano molte somiglianze, con l'episodio 8x01 che sembra aver volutamente ricalcato in alcuni punti scene e atmosfere della puntata originale.

A cominciare dal bambino che cerca di raggiungere un punto elevato per assistere all'arrivo di un esercito, passando per la stessa musica solenne di Ramin Djawadi (traccia intitolata "The King's Arrival"), all'epilogo, che in entrambi i casi vede protagonisti Brann Stark e Jaime Lannister, le due puntate appaiono strettamente collegate: fra le altre sequenze particolarmente somiglianti anche quella nel giardino del Alberi-Diga, il confronto fra due vecchi amici nelle cripte di Grande Inverno, la proposta di un matrimonio (fatta da Robert a Ned nel pilot, e da Davos a Tyrion nella premiere dell'ottava stagione) e soprattutto l'inquietante messaggio degli Estranei, disegnato con resti umani.

Voi vi eravate accorti di questi parallelismi? Fatecelo sapere nei commenti!

In attesa del secondo episodio di Game of Thrones 8, vi lasciamo a questo video dietro le quinte di Winterfell, nel quale compare anche George Lucas, il creatore di Star Wars, che a sorpresa ha fatto una visita alla troupe.