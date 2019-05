Game of Thrones 8: nel prossimo episodio verranno scoperti altri draghi?

L'attesa per la messa in onda del penultimo episodio della serie è fervente e per placarla non è bastata nemmeno la pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di Game of Thrones.

Il cliffhanger della puntata 4, intitolata The Last of the Starks, ha lasciato in sospeso l'inizio dell'attesissimo scontro tra Daenerys Targaryen e Cersei Lannister, e i fan più accaniti in queste ore stanno cercando di indovinare cosa accadrà nella prossima puntata, come al solito in arrivo nella notte fra domenica e lunedì prossimi: una delle teorie più interessanti riguarda l'arrivo di nuovi draghi.

Ma andiamo con ordine.

Con la morte di Rhaegal, la Madre dei Draghi ha perso due dei suoi tre figli, e se alcuni sostengono che finirà col perdere anche Drogon - similmente a come Cersei ha perso Joffrey, Myrcella e Tommen, ci permettiamo di aggiungere noi - altri credono che nella prossima puntata assisteremo all'arrivo di nuovi draghi, nati dalle uova deposte dai primi tre.

Nei romanzi di George R.R. Martin viene spiegato che i draghi non hanno sesso, e che il loro genere è "mutevole come il fuoco". Se fate un piccolo sforzo, vi ricorderete sicuramente che all'inizio della stagione 5 Daenerys, ancora ad Essos, perde il controllo di Drogon, che sparisce per parecchie puntate; il mistero di dove fosse andato a cacciarsi viene svelato nell'episodio 5x05, quando Tyrion e ser Jorah, navigando nei pressi dell'antica città di Valyria, lo vedono solcare il cielo sopra le loro teste.

All'epoca la scena suscitò parecchia meraviglia perché, gestita dal punto di vista di Tyrion, raccontava del primo incontro con un drago del Folletto Lannister. Ma secondo l'utente Refinery29 e addirittura il celeberrimo magazine Time, Drogon potrebbe aver raggiunto le terre ancestrali dove sorse la dinastia dei Targaryen per deporre delle uova. Inoltre, secondo la teoria, nei pressi di Valyria potrebbe anche aver incontrato altri suoi simili.

Drogon ha già ampiamente dimostrato il suo attaccamento nei confronti della "madre" Daenerys - ultimamente l'ha protetta nella battaglia di Grande Inverno - e potrebbe voler chiamare a raccolta questi altri draghi per aiutarla nell'assedio di Approdo del Re. Del resto le armi anti-drago utilizzate da Euron Greyjoy potrebbero essere letali per un solo drago ma servirebbero ben poco a decine di sputafuoco: in questo senso la teoria sembra essere supportata dall'inquadratura finale del trailer del quinto episodio, quando il re delle Isole di Ferro, guardando in alto verso il cielo, sente il grido di un drago.

In quel preciso istante, cioè prima che il trailer finisca, l'espressione di Euron si rabbuia, una reazione totalmente opposta rispetto a quella di genuino entusiasmo che è abituato a vantare all'idea di una battaglia: è possibile che nel cielo siano comparsi più draghi di quelli che si aspettava?



Addirittura, la teoria torna indietro fino al primo episodio della prima stagione: all'epoca magistro Illyrio Mopatis regalò a Daenerys le tre uova di drago in occasione del matrimonio con Khal Drogo. Riascoltando oggi le parole di Illyrio sembra che il dono venga offerto come qualcosa di inestimabile, sì, di rarissimo, certamente, ma non di irripetibile e unico: "Il passare delle Ere le ha trasformate in pietra, ma sono sempre meravigliose", dice Illyrio, e non è impensabile che, da qualche parte a Valyria ci siano altre uova di drago in attesa di schiudersi dopo ere di "pietrificazione".

Infine, un'altra teoria sostiene che Rhaegal non sia davvero morto: in favore di questa tesi viene proposto il dialogo fra Cersei e Euron, nel quale la prima chiede al secondo se sia certo della morte del drago, con il secondo che risponde di averlo visto sprofondare tra le onde. Generalmente sia al cinema che in televisione quando qualcuno non si sincera che qualcun altro sia morto sul serio quel qualcun altro finisce col tornare nel più classico meccanismo per imbastire un colpo di scena, eppure D.B. Weiss e David Benioff hanno dichiarato che "la morte di Rhaegal avrà pesanti ripercussioni su Daenerys".

I più maliziosi ricorderanno che i due showrunner all'epoca sostennero che Jon Snow era morto per sempre e che, ci dispiace tantissimo, non sarebbe mai più tornato, quindi la vera domanda è: c'è da fidarsi?

La risposta arriverà nella notte fra domenica 12 e lunedì 13, sempre su Sky Atlantic. Per altre notizie sulla serie HBO, vi rimandiamo alle dichiarazioni di David Nutter su Game of Thrones: in una recente intervista, il regista ha commentato il quarto episodio dello show.