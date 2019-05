Game of Thrones 8, pubblicate foto inedite dal set

Game of Thrones ha chiuso definitivamente i battenti, lasciando agli spettatori, oltre agli eventuali rimpianti per un finale che non può accontentare tutti, anche quel senso di vuoto tipico della fine delle serie più amate.

Tra i modi per consolarsi, i fan del Trono di Spade possono dare un’occhiata alle ultime immagini pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly che mostrano alcuni dei protagonisti della serie impegnati sul set. Alcune foto mostrano i personaggi nelle pose caratteristiche dei character poster, mentre altre, più spontanee, sono immagini di scena.

Si notano, tra gli altri, Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), eletto con una spiazzante decisione Re dei Sei Regni nell'episodio finale, sua sorella Sansa (Sophie Turner), Jon Snow (Kit Harington) e la Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen, protagonista anche lei di un sorprendente epilogo (Emilia Clarke). Non può mancare inoltre Tyrion Lannister (Peter Dinklage), mentre altre foto di backstage mostrano gli attori sorridenti durante una pausa delle riprese, o seduti intorno a un tavolo per un brainstorming.

Negli ultimi giorni, dopo la messa in onda dell'episodio finale, quasi tutti gli attori hanno dato sfogo ai loro pensieri sull'epilogo di Game of Thrones. Abbiamo conosciuto così, tra le altre cose, le impressioni di Gwendoline Christie sul finale e i rimpianti di Maisie Williams e Lena Headey.