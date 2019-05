Game of Thrones 8: la resa dei conti finale nel trailer del sesto e ultimo episodio

Qualche ora fa HBO ha pubblicato online il trailer del sesto ed ultimo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones, con le interviste ai creatori e produttori esecutivi dello show, David Benioff e D.B. Weiss. Nel filmato i due autori dello show introducono all'atto finale di Game of Thrones, che sta per concludersi definitivamente.

Il video si concentra sulla battaglia; Approdo del Re pare ormai conquistata, con Daenerys che si sente pronta a prendere il comando definitivo dei sette regni. Il momento è decisivo per capire se realmente riuscirà a conquistare definitivamente il potere.

Tyrion osserva la distruzione intorno a sé mentre Daenerys marcia insieme agli Immacolati. Nel video è presente anche Arya, che sembra covare del livore; che cosa avrà in mente?

Cruciale anche il ruolo di Jon Snow; quale sarà la sua opinione dopo la strage ad Approdo del Re?



Nel quinto e penultimo capitolo di Game of Thrones, Daenerys riesce a catturare Jaime ma quest'ultimo viene liberato da Tyrion, che cerca di convincerlo a dire a Cersei di arrendersi.

Jaime raggiungerà Cersei ma a questo punto è troppo tardi; la fortezza è completamente distrutta. Cosa accadrà nell'ultimo episodio della serie?

Game of Thrones anche nell'ultima settimana ha fatto parlare molto di sé, anche per questioni slegate dalla trama, come i meme sul bicchiere di Starbucks dimenticato nel bel mezzo delle riprese di una scena.

Boom di click sui social per questa ottava stagione ma i dati riportati da Rotten Tomatoes parlano di un ultimo ciclo di episodi che ha fatto registrare un calo rispetto ai precedenti.