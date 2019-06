Game of Thrones 8: la riscrittura della stagione finale da parte di un fan diventa virale

Un buon numero di fan di Game of Thrones è rimasto piuttosto deluso dall'ottava e ultima stagione dello show HBO. Nelle settimane successive alla messa in onda dell'ultimo episodio sono stati molti gli appassionati e i critici che hanno protestato per il modo in cui si è deciso di concludere la serie, con una petizione da 1,5 milioni di firme.

I fan hanno espresso il proprio disappunto per le scelte negli sviluppi della trama e dei personaggi e uno spettatore ha deciso addirittura di riscrivere totalmente il finale della serie rendendolo migliore. A suo parere.

Lo sceneggiatore-fan in questione è Daniel Whidden e ora la sua riscrittura è diventata virale su YouTube. Nel video potete vedere tutti i cambiamenti e ora vi segnaliamo i più significativi.

La riscrittura è progettata per adattarsi ai limiti di tempo effettivi della stagione 8 di Game of Thrones; sei episodi, senza estensioni o stagioni extra, solo un uso diverso del tempo, del ritmo e degli archi narrativi.



I fan hanno criticato la decisione di rinchiudere le persone di Grande Inverno in una cripta, dove il Re della Notte poteva resuscitare i morti. Nella riscrittura di Whidden invece si nascondono nella Sala Grande della fortezza e solo successivamente, quando vengono cacciati nelle cripte, Grande Inverno viene invasa dai White Walkers.

Un'altra modifica riguarda il ruolo di Jon Snow nella battaglia con il Re della Notte; Whidden pensa invece che Snow e il Re della Notte avrebbero dovuto duellare con la spada, con Jon che alla fine l'avrebbe pugnalato a morte.

Sul destino dei personaggi, Whidden avrebbe fatto uccidere i personaggi secondari durante la battaglia di Approdo del Re, con Arya che si sarebbe camuffata per uccidere Cersei. Quest'ultima avrebbe chiesto la morte di ogni singola persona fedele a Daenerys, con Jaime che avrebbe cercato di contenere la sua furia e l'avrebbe uccisa, permettendo a Daenerys di avvicinarsi alla conquista del trono.

Nel finale di Daniel Whidden avremmo visto Jon Snow morire da eroe con un'ultima scena ambientata cinque anni dopo, che vedrebbe Daenerys visitare la tomba di Jon con il loro figlio, destinato a diventare il re di Westeros.

Per scoprire le altre modifiche guardate il video che riassume tutti i singoli cambiamenti che avrebbe apportato il fan alla sceneggiatura.

in questi giorni Lena Headey ha evocato una drammatica scena eliminata con Cersei. Game of Thrones ha vinto il premio come miglior serie agli MTV Awards.