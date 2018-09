Game of Thrones 8: rivelato il futuro di Jaime Lannister

La star Nikolaj Coster-Waldau, che nella serie HBO Il Trono di Spade interpreta Jaime Lannister, è attualmente coinvolto in un'aspra causa legale con la sua ex agente, Jill Litman, che potrebbe aver rivelato il fato del suo personaggio.

Come parte della causa, infatti, a Coster-Waldau è stato chiesto di fornire i numeri dei guadagni ottenuti grazie al suo lavoro nella serie fantasy HBO, e nella documentazione fornita erano contenuti anche quelli relativi alla Stagione 8.

Secondo i documenti del tribunale (che, qualora foste curiosi, potete trovare nel link della fonte) l'attore ha incassato $1,066,667 per ciascun episodio della nuova e ultima stagione della serie. Questo non serve solo a fare i conti in tasca a Coster-Waldau (se vi interessa, il quarantottenne attore danese ha anche ricevuto un anticipo di $1,5 milioni sui profitti dello show, e l'anno scorso per la settima stagione era stato pagato $ 942,857 ad episodio) ma anche a stabilire che Jaime Lannister comparirà in tutte e sei le puntate di Game of Thrones 8.

Naturalmente ciò non vuol dire che il nostro prode eroe, che è fra i personaggi più amati della serie, riuscirà a sopravvivere agli eventi delle ultime sei puntate ... ma quanto meno adesso sappiamo che comparirà in tutti gli episodi e, se dovesse morire, lo farà nell'ultima puntata e non prima.

Magra consolazione? Chissà. Di certo, Coster-Waldau è estremamente entusiasta di ciò che succederà in Game of Thrones 8. "Ho scritto agli sceneggiatori quando ho finito di leggere la storia e ho gli ho detto: 'Non penso che avreste potuto fare un lavoro migliore per finire questa storia", ha dichiarato l'attore nel corso di una recente intervista. "Per me è stato molto soddisfacente, ma anche molto sorprendente. Sono accadute tutte le cose che speravo accadessero. Tutto sarà coerente. Non sarà come una di quelle storie in cui l'assassino si rivela all'improvviso nell'ultimo atto e ti sorprende così dal nulla. Qui hanno fatto davvero un ottimo lavoro."

Game of Thrones 8 arriverà nel corso del 2019.