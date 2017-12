Game of Thrones 8: secondo Sophie Turner ci avviamo verso un finale "emozionante"

La stagione finale di Game of Thrones è in produzione e l'attrice, che nello show interpreta, ha rilasciato di recente un'intervista per l'Entertainment Weekly in cui ha appunto discusso degli ultimi episodi della serie tv basata sul romanzo di George Martin.

La bellissima attrice britannica ha voluto aumentare (qualora ce ne fosse bisogno) ulteriormente l'hype degli spettatori, preannunciando un finale "emozionante".

L'indicazione è arrivata dopo che l'inglese, come tutto il cast, ha avuto modo di leggere la sceneggiatura delle ultime puntate: "abbiamo avuto modo di leggere la sceneggiatura dell'ultima stagione tempo fa, ed alla fine eravamo tutti in piedi ad applaudire, in molti piangevano anche. Erano presenti tutti gli attori che prenderanno parte all'ultima stagione. E' stato stupefacente" ha affermato.

Ovviamente adesso inizia il lavoro duro: "dopo la parte emozionante, abbiamo pensato che ora abbiamo otto mesi di tempo, nel corso dei quali dobbiamo lavorare duramente e fare del nostro meglio", ha concluso.

La domanda che si fanno in molti è a quali episodi emozionanti stesse alludendo l'attrice, che ovviamente come previsto dal contratto non ha diffuso alcuna indicazione sui contenuti delle varie puntate.

L'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones tornerà sugli schermi nel 2019.