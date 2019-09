Game of Thrones 8: alla serie cinque Creative Arts Emmy, tre per La lunga notte

Nonostante le infinite discussioni che ha attirato, l'ultima stagione di Game of Thrones ha conquistato comunque dei riconoscimenti importanti e nella serata di ieri lo show HBO si è aggiudicato cinque Creative Arts Emmy, i premi minori degli Emmy Awards che verranno assegnati tra pochi giorni. Tre di questi sono stati assegnati a La lunga notte.

La lunga notte (titolo originale The Long Night) si è aggiudicato i riconoscimenti per la miglior colonna sonora originale in una serie tv, il miglior mixaggio sonoro in una serie comica o drammatica e il miglior foto editing single camera per un drama.

Questi tre premi si sono aggiunti agli altri due complessivi vinti da Game of Thrones, ovvero il miglior casting per una serie drammatica e il miglior design dei titoli d'apertura.



Il premio per il foto editing potrebbe aver stupito molti fan, che hanno ritenuto poco illuminata la Battaglia di Grande Inverno. Tuttavia per molti dal punto di vista della storia e della narrazione questo tipo di illuminazione ha avuto senso. La mancanza di luce ha aiutato ad inserire in un contesto di terrore tutto il conflitto con il Re della Notte.

Ecco gli altri premi assegnati:



- GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES: Luke Kirby per La fantastica signora Maisel

- GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES: Bradley Whitford per The Handmaid's Tale

- GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES: Cherry Jones per The Handmaid's Tale

- OUTSTANDIG VISUAL EFFECTS: Game of Thrones

- OUSTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES: Game of Thrones

- OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES: Russian Doll

- OUTSTANDING PERIOD COSTUMES: La fantastica signora Maisel

- OUTSTANDING MAKE-UP FOR A SINGLE-CAMERA SERIES: Game of Thrones

- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR A DRAMA SERIES: Game of Thrones

- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR A COMEDY SERIES: Glow

- OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Jane Lynch per La fantastica signora Maisel

- OUTSTANDING MAIN TITLE DESIGN: Game of Thrones

- OUTSTANDING ACTOR IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA: Chris O’Dowd per State of Union

- OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED SERIES: Chernobyl

- OUTSTANDING CASTING FOR A LIMITED SERIES: When They See Us

- OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES: Game of Thrones

- OUTSTANDING CASTING FOR A COMEDY SERIES: Fleabag

- OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES: Game of Thrones

- OUTSTANDING ACTRESS IN A SHORT FORM COMEDY: Rosamund Pike (State of the Union)

- OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP FOR A SERIES: Star Trek: Discovery



La serie è stata premiata anche ai Saturn Awards mentre un sondaggio recente ha confermato che il finale dello show ha soddisfatto molti degli spettatori.