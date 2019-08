Game of Thrones 8, lo sfogo di Alfie Allen: 'I troll mi fanno andare fuori di testa'

Game of Thrones si è concluso lo scorso 19 maggio, quando è stato mandato in onda l'episodio The Iron Throne che ha posto il sigillo finale non solo alla stagione ma anche a tutta la serie. Ma dopo alcuni mesi l'attore Alfie Allen ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe criticando quei fan che si sono scagliati contro i suoi colleghi.

L'atteggiamento a cui l'attore fa riferimento è stato il modo in cui cast e autori sono stati 'trollati' da tutti i fan rimasti insoddisfatti e che ha portato, durante lo svolgimento della stagione, al lancio di una petizione per il remake di Game of Thrones 8. Allen, che ha affermato di essere rimasto soddisfatto per il finale di Theon, si è soffermato sopratutto sulla rabbia che molti fan hanno riversato nei confronti dello staff tecnico.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate al portale Deadline:

"Quello che mi fa arrabbiare, però, è quando vedo che persone come gli operatori di ripresa, che si spaccano la schiena dietro le quinte e sono anche i migliori nel loro settore, vengono trollati anche loro da questi fan. Per il bene della mia sanità mentale, non voglio nemmeno addentrarmi in quel mondo. Però leggere tutte quelle cose... mi fa impazzire".

L'interprete di Theon Greyjoy ha poi aggiunto come molto del malcontento dei fan sia da ricercare anche nell'ansia di veder concludersi uno dei loro prodotti preferiti.

"Si tratta di qualcosa a cui abbiamo assistito anche in passato, quando alcuni grandi show stavano per terminare e le persone non volevano accettare la cosa. Questa purtroppo è una cosa inevitabile e David e Dan si sono ritrovati ad avere molta pressione addosso.".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Alfie Allen? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, per tutti gli appassionati di Game of Thrones, vi ricordiamo che è in sviluppo Blood Moon, una delle serie prequel ambientate nell'universo fantasy creato dall'autore George R. R. Martin.