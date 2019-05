Game of Thrones 8: un primo sguardo ai contenuti extra dell'edizione digitale

Lo scorso 19 maggio si è concluso Game of Thrones, ma gli appassionati della serie possono nuovamente immergersi nell'immaginario mondo fantasy ideato da George R. R. Martin grazie alla pubblicazione della versione digitale ricca di contenuti extra.

Il finale della serie è stato uno degli eventi che ha maggiormente calamitato l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo. Un epilogo che è stato accompagnato anche situazioni molto complicate, come la spinosa questione della petizione per fare un remake di Game of Thrones, o la recente notizia della riabilitazione di Kit Harington. Dopo questa serie di spiacevoli eventi, tutti coloro che hanno apprezzato la saga possono adesso prepararsi a una seconda visione dell'intera stagione grazie all'edizione digitale.

Tale edizione, oltre a contenere i canonici sei episodi, avrà al suo interno una serie di speciali dietro le quinte, documentari e altri contenuti inediti. Nel video pubblicato in anteprima è inoltre possibile notare gli effetti speciali utilizzati per le scene di Daenerys mentre vola con Drogon, alcune riprese della battaglia di Grande Inverno e il trucco utilizzato sugli attori Kristofer Hivju (Tormund) e Richard Dormer (Beric Dondarrion).

Di seguito ecco i contenuti extra dell'edizione digitale:

The Final Season : contiene gli interventi degli attori e della troupe artistica che commentano l'ottava stagione. Presenti: Peter Dinklage , Emilia Clarke , Lena Headey , Kit Harington e tanti altri.

: contiene gli interventi degli attori e della troupe artistica che commentano l'ottava stagione. Presenti: , , , e tanti altri. The Long Night: Gli showrunner David Benioff e DB Weiss commentano le riprese del terzo episodio, The Long Night, mostrando gli effetti speciali, l'illuminazione e le armi utilizzate.

Ricordiamo infine che sarà presente anche il documentario The Last Watch, in cui sarà possibile rivedere due storici personaggi di Game of Thrones.