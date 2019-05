Game of Thrones 8: la sigla d'apertura conferma la teoria dei draghi?

Come vi abbiamo già raccontato, il trailer del penultimo episodio di Game of Thrones ha fatto insospettire molti fan a causa di una particolare reazione di Euron Greyjoy.

Vi sconsigliamo di proseguire la letture se non avete ancora visto l'episodio 8x04.

Andiamo con ordine: nello scorso episodio Rhaegal ha perso la vita per mano di Euron e delle nuove balestre anti-drago, e a questo punto sappiamo che nell'imminente battaglia Daenerys potrà contare solamente su Drogon e su un esercito decimato contro una sempre più spietata Cercei, che invece avrà tra le sue fila la famosa Compagnia Dorata.

Dopo che HBO ha diffuso il trailer del quinto episodio, molti fan hanno notato lo sguardo preoccupato di Euron mentre guarda verso l'alto, cosa può far scaturire una tale reazione in un uomo spavaldo come il comandante della flotta dei Lannister? Secondo una recente teoria la risposta è molto semplice: nel prossimo episodio vedremo dei nuovi draghi.

Anche se può sembrare azzardata, la teoria potrebbe essere confermata da una specifica immagine della sigla d'apertura. Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, nell'immagine in questione è rappresentato un drago accompagnato dai suoi tre cuccioli. Sappiamo che lo show ha limitato l'uso dei draghi a causa del peso della CGI sul budget di produzione, ma possibile che abbiano riservato una sorpresa per tuti gli amanti del fantasy?

Il quinto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones debutterà su Sky Atlantic nella notte tra il 12 e il 13 maggio. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x04 di Game of Thrones.