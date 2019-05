Game of Thrones 8: tutti i sopravvissuti al gioco del trono

Con l'episodio 8x06 si è concluso Game of Thrones, una serie che fino all'ultimo ci ha messo di fronte a una serie di morte drammatiche e sconvolgenti. Ricapitoliamo, di seguito, tutti i sopravvissuti più importanti al termine dello show, immaginando il loro futuro.

Verme Grigio: nessuno avrebbe scommesso sulla sua sopravvivenza, in particolare ci immaginavamo un suo sacrificio dopo la perdita di Missandei, e invece il generale degli Immacolati è sopravvissuto e, anzi, ha avuto un ruolo piuttosto importante nel finale di Game of Thrones. Per placare la sua sete di vendetta, Bran promette che Jon (reo di aver ucciso la sua regina) sconterà la sua punizione nei Guardiani della Notte. Verme Grigio salpa quindi con gli Immacolati verso l'isola di Naath, dove progettava di trasferirsi insieme alla sua amata Missandei.

Ser Davos Seaworth: il Cavaliere delle Cipolle ha servito molti re, da Stannis a Jon. È riuscito a sopravvivere a molte battaglie e adesso, con l'elezione di Re Bran, siede nel Concilio Ristretto in qualità di Maestro delle Navi.

Tyrion Lannister: uno dei personaggi più amati e importanti di Game of Thrones. La vita del Folletto è stata in pericolo diverse volte, ma la sua tenacia gli ha permesso non soltanto di sopravvivere, ma anche di avere un ruolo importante nella scelta del nuovo sovrano di Westeros. Al termine della storia, serve Re Brandon come Primo Cavaliere.

Bran Stark: Bran lo Spezzato è ora re dei Sei Regni. È stato eletto all'unanimità da tutti i lord e le lady di Westeros, e stando alle sue parole ("secondo te perché sono venuto fin quaggiù?") sapeva di dover diventare sovrano già da tempo, grazie alla sua onniscenza. Che il piano del Corvo con Tre Occhi fosse questo, sin dall'inizio?

Samwell Tarly: credevamo di averlo salutato nella 8x04, e invece Sam il Distruttore è tornato nell'ultimo episodio per partecipare alle elezioni finali del Re di Westeros. Ora siede nel Concilio Ristretto in quanto Maestro di corte.

Gilly: la giovane bruta è rimasta al fianco di Sam e, anzi, l'ultima volta l'abbiamo lasciata durante una gravidanza per un bambino avuto da Sam. GIlly non è comparsa nel finale di serie, ma presumiamo che viva ad Approdo del Re insieme al suo amato Sam e ai suoi due figli, Sam Jr. e il secondogenito (il quale, in caso sia maschio, probabilmente si chiama Jon).

Yara Greyjoy: esclusa, a gran sorpresa, dalla battaglia di Approdo del Re, Yara si era ritirata presso le Isole di Ferro per fornire supporto a Daenerys in caso i vivi avessero perso la battaglia contro i morti. Nonostante dichiari di essere rimasta fedele alla Targaryen, alla fine approva a sua volta l'elezione di Re Bran e, adesso, è presumibilmente la regina delle Isole di Ferro, considerata la morte di Theon e la dipartita di Euron.

Gendry Baratheon: morta Daenerys, il bastardo di Re Robert avrà comunque conservato i suoi titoli? Pare di sì, poiché Gendry compare tra i lord di Westeros durante l'elezione del nuovo sovrano. Il giovane, quindi, ora dovrebbe governare su Capo Tempesta in quanto nuovo leader di casa Baratheon.

Tormund: Veleno dei Giganti è tornato al Nord, ma sembra che aspettasse Jon al Castello Nero. Alla fine della storia, smaltita la delusione per aver perso Brienne, Tormund inizia insieme a Jon Snow un cammino che li riporterà a nord della Barriera.

Jon Snow: il destino dell'ormai ex Re del Nord è uno dei più controversi del finale di Game of Thrones. Dopo aver ucciso Daenerys, Aegon Targaryen ha rinunciato ai suoi veri natali ed è stato costretto a partire per la barriera, in quanto accusato di tradimento dagli Immacolati. Giunto al Castello Nero, decide di partire insieme ai Bruti verso il vero Nord, probabilmente per condurre una vita oltre la Barriera, laddove peraltro aveva conosciuto il suo primo, grande amore: Ygritte.

Brienne di Tarth: Brienne è ora Lord Comandante della Guardia Reale, grazie alla sua investitura da Cavaliere. Soffre ancora per l'abbandono di Jaime, e la vediamo per l'ultima volta mentre è intenta a completare la pagina dedicata allo Sterminatore di Re sul libro delle cappe dorate.

Sansa Stark: la giovane lady di Grande Inverno ha ottenuto ciò che voleva, ovvero l'indipendenza del suo regno. Ora Sansa governa in quanto Regina del Nord. Altro che uccelletto.

Arya Stark: la giovane e indomabile figlia di Ned Stark rimane fedele ai suoi principi. Vuole una vita lontana dalla corte e, per questo, si imbarca su una nave per scoprire cosa c'è a ovest di Westeros, alla scoperta di terre inesplorate assenti da ogni mappa esistente. Che sia in arrivo, prima o poi, uno spinoff su Arya e le sue avventure nell'estremo occidente?

Qual è stato il vostro finale preferito di Game of Thrones?